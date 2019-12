Tenistka Strýcová má strach, že neotěhotní: Mám o 10 let starší tělo!

Na kurtech si vydělala přes 11 milionů dolarů. I díky parádním příjmům se Strýcové nechce kariéru zabalit. „Tenisem vydělávám peníze. Mám nějaký příjem, který pak nebude. Už mi nebudou chodit na účet ty hezké peníze jako teď,“ řekla úspěšná česká hráčka v rozhovoru pro magazín MF Dnes.

Přesto přemýšlí, že kvůli mateřství by měla s vrcholovým sportem brzy seknout. Vždyť její tenisové vrstevnice a kamarádky Lucie Šafářová nebo Andrea Hlaváčková jsou už matky.

„U obou jsem to obrečela. Vyrůstaly jsme spolu, jezdily spolu na turnaje a ony už mají děti. Tak kdybych se přidala, mohla by třeba vyrůst nová tenisová generace. Takže mě napadlo, jestli už bych neměla taky... Ale hlavně mi došlo, jak ten čas letí,“ povzdechla si Strýcová.

Jejím velkým strašákem je, jestli se jí podaří otěhotnět. „Během kariéry jsme pořád pod stresem a ničíme si těla. Znám holky, kterým trvalo pět nebo šest let, než otěhotněly. Nechtěla bych být úplně stará máma,“ uvedla Strýcová a smutně konstatovala, že fyzicky se necítí nejlépe.

„Mé tělo je totálně oddělané a je mu minimálně o deset let víc, než by být mělo. Nejvíc to cítím na kyčlích. Ty už dávno nejdou do poloh, do kterých by jít měly…“