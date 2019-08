Plekanec a Šafářová: Velký sportovní dotazník slavného páru | iSport.cz

Lucie Šafářová s Tomášem Plekancem pózovali pro Sport Magazín • FOTO: Barbora Reichová (Sport) Oba mistři svého oboru. Hokejový útočník, ikona zámořských Canadiens, aktuálně opora brněnské Komety. A teď už bývalá tenistka, pětinásobná vítězka Fed Cupu. Tomáš Plekanec a Lucie Šafářová tvoří ostře sledovaný sportovní pár. Kdo byl jejich nejlepší trenér? Který turnaj považují za nejlepší? Čtěte jejich odpovědi v dotazníku.

ŽIVOTNÍ ZÁPAS Lucie Šafářová

„Finále Roland Garros se Serenou 2015 a finále Fed Cupu 2012 v Praze proti Srbkám, kde jsem zajistila rozhodující bod. Byl to obrovský zážitek před vyprodanou O2 arénou. Atmosféra byla neskutečná.“ Tomáš Plekanec

„U mě to bude složitější, těch zápasů bylo tolik, že jeden konkrétní je těžké vybrat. V paměti mám pár povedených utkání ve Stanley Cupu, třeba můj vyrovnávací gól proti Rangers, který nás s Montrealem udržel v sérii. Nezapomenu na důležitou trefu na mém prvním MS v Rize, v semifinále proti Finům v oslabení.“

NEJLEPŠÍ TURNAJ Jaromír Jágr (vlevo) a Tomáš Plekanec na mantinelu během souboje se Slovenskem • Foto Pavel Mazáč (Sport) Lucie Šafářová „To se asi bude krýt s mojí první odpovědí. Ale Roland Garros určitě, protože jsem hrála finále singlu a vyhrála debl. Když si na to vzpomenu, bylo to extra náročné, každý den po dobu dvou týdnů nějaký zápas.“ Tomáš Plekanec

„Ty, z nichž cinkla medaile, takže pokud se nepletu, tři. Riga 2006, Bratislava 2011 a Finsko se Švédskem 2012. Asi nejvíc mi utkví v paměti šampionát Bratislava, tam jsme hráli fakt parádně a jeden nepovedený zápas se Švédskem nám zhatil cestu za zlatem. Vyhrát titul je však strašně těžké. Je to škoda, nedá se však nic dělat.“

NEJLEPŠÍ MÍSTO Lucie Šafářová

„Domácí zápasy ve Fed Cupu pro svoji úžasnou atmosféru. Všude jinde je tenisové publikum roztříštěné, jenom při Fed Cupu stojí všichni za námi, což je neopakovatelné a pokaždé krásné. Vedle toho Roland Garros a Melbourne. Australian Open mám ráda možná proto, že se z naší zimy cestuje do tepla.“ Tomáš Plekanec

„Montreal. Na halu Canadiens jsem si rychle zvykl, moc se mi tam líbilo a bavilo mě tam hrát. Super atmosféra. Rád jsem měl i všechny starší haly NHL, především Madison Square Garden, kde na vás dýchla historie a vždycky to mělo šťávu. Dnes už je to jiné, nové arény nemají takového ducha.“

NEJOBLÍBENĚJŠÍ POVRCH Lucie Šafářová

„Paradoxně se mi hrálo dobře na všech známých površích, nicméně antukové kurty v Paříži jsou asi mými nejoblíbenějšími na túře. Ale ráda jsem to měla i ve Wimbledonu, tam jsem uhrála semifinále. A tenis mě těšil i v Austrálii na grandslamu.“ Tomáš Plekanec

„Montreal a Edmonton, tam je nejlepší led v NHL. Nevím, do jaké míry je to dáno podmínkami v těchto arénách nebo šikovností a uměním personálu, ale zaručeně nejlepší led je v těchto dvou halách. Naopak nejhorší jsou v Kalifornii a na Floridě.“

NEJLEPŠÍ TRENÉR Lucie Šafářová

„Je těžké říci jedno jméno, neboť každý trenér v mé kariéře mě někam posunul a udělal kus práce. Když mám však vybrat, tak Roba Steckleyho, pod nímž jsem zažila největší úspěchy. Právě on ze mě vytáhl to nejlepší. Na druhou stranu, kdyby se mnou dobře nepracovali jiní před ním, žádný zázrak by se mnou nemohl udělat. Třeba na techniku je výborný David Kotyza.“ Tomáš Plekanec

„Davida Kotyzu bych na svůj forhend zrovna potřeboval… (směje se) Jinak u mě s touhle otázkou moc nepochodíte, nikoho takového nemám. Paradoxně nejvíc jsem si možná vzal od toho, kterého jsem po lidské stránce zrovna nemusel. Ale kupodivu mi hodně pomohl, prováděl na nás věci, které však fungovaly.“

NEJLEPŠÍ SEZONA Lucie Šafářová

„Do třetice musím zmínit rok 2015 s mojí cestou na Roland Garros. V závěru roku jsem na žebříčku WTA figurovala na pátém místě v singlu, zahrála jsem si i Masters pro nejužší tenisovou elitu. Ostatní sezony mi dost splývají, musím říci.“ Tomáš Plekanec

„Asi 2009/10, kdy jsme s Montrealem hráli finále Východní konference, toho si cením. Vlastně i díky tomu jsem se nedostal na mistrovství světa, které kluci v Německu senzačně vyhráli.“

ZÁPAS, KTERÝ MĚ DOTEĎ ŠTVE Lucie Šafářová

„Na ty jsem naštěstí už zapomněla. (usmívá se) Ale jo, pár by se jich našlo. Třeba porážku se Serenou v Paříži si nevyčítám, vím, že jsem víc pro triumf udělat nemohla.“ Tomáš Plekanec

„Semifinále Bratislavy se Švédy. Měli jsme jednoznačně mančaft na zlato, hráli jsme hokej na zlato, všechno do sebe krásně zapadalo, jenže to nevyšlo. Ten mi v hlavě zůstává nejvíc.“

NEJLEPŠÍ SPOLUHRÁČ/KA Lucie Šafářová

„Nejvíc jsem toho zažila s Bethanií Mattekovou Sandsovou, pět grandslamových vítězství, spousta krásných triumfů a zážitků. Ale ty jsem zažila i s Bárou Strýcovou, po jejím boku jsem se stala světovou jedničkou v deblu, čehož si moc považuju.“ Tomáš Plekanec

„Určitě nemůžu jmenovat jenom jednoho, protože jsem v kariéře měl po ruce spoustu skvělých parťáků. Vynikající byl Alexej Kovaljov, vedle něj to byly asi nejlepší roky v Montrealu. Potom přišel Brendan Gallagher nebo Brian Gionta, taky parádní borci, sedli jsme si i mimo. A s Jardou Jágrem mě to hodně bavilo na Kladně.“

NEJTĚŽŠÍ SOUPEŘ/KA Lucie Šafářová

„Tak třeba s Peťou Kvitovou to mám 0:10… (směje se) Pokaždé to byly vyrovnané zápasy, ale nikdy jsem ji nedokázala porazit, dotáhnout i dobře rozehrané utkání do konce. Podobně jsem to měla se Serenou, hezké zápasy, kolikrát jsme se tahaly, ale nikdy jsem ji nepokořila. Jsem ráda, že z ikon jsem občas porazila Šarapovovou.“ Tomáš Plekanec

„V hokeji se to strašně rychle mění. Kdo je jeden rok nahoře, druhý už je níž a obráceně. Montreal měl odjakživa vyhecované střety s Bostonem, to byla skoro válka, ale zrovna ty mě ohromně bavily. Hráči Bruins mě nesnášeli, což mi dodávalo energii, vyžíval jsem se v tom.“