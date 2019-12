Trenérka Růžičková si na koně musela půjčit: Myslela jsem na sebevraždu

Těšíte se, že ještě někdy budete trénovat vítěze Velké pardubické jako „Šarmíka“?

„Myslím, že už nebudu. Mám svůj věk a hodně jsem se vyčerpala tím, abych stačila chlapům, kteří jezdí a trénují. Ale život ve stájích mě pořád strašně baví.“

I poté, co od vás loni v létě většina majitelů stáhla koně a vy řešila, jak dál se statkem, z čeho splácet hypotéku?

„Tehdy jsem měla v hlavě sebevraždu. Ale už jsem se s tím srovnala. Vím, že nikdy nechci znovu zažít, aby mi koně naložili a odvezli. Podle toho jsem se zařídila.“

Jak?

„Splácím půjčky na koně, které mám ráda, i když nevyhrávají statisíce. Mám tu čtyři své, ostatní jsou nových majitelů, kteří ještě nejsou zkažení, nedají je pryč po prvních neúspěších. A v novém roce by se tu měla narodit dvě hříbátka.“

Dá se tím uživit?

„Jde to. Koně mají sponzory, kteří k tomu musí mít vztah. Přijet na dostih, pobavit se, vsadit si, užít si to. Navíc dcera Vanessa si založila jezdeckou školu. Teď má zlomenou nohu a vedu to za ni. Dávám hodiny dětem a hrozně mě to baví.“

Přinesl vám ten pád po triumfu ve Velké pardubické i něco pozitivního?

„Ztratila jsem pár lidí, kteří se tvářili do té doby jako přátelé. Ti mi nechybí, ale je mi smutno po koních. Když jsem řekla svůj názor na to, co a proč se tady stalo, dostala jsem výstrahu od Jockey klubu. Pořád jsem dopadla líp než Jan Hus, toho za pravdu upálili. A taky přišla obrovská vlna solidarity, potkala jsem spoustu dobrých lidí. To jsou taková pohlazení, že všechno za to stálo.“

Co vás potěšilo?

„Když mi majitelka řekne: Tu kobylu dám jenom k vám, protože chci, aby se měla dobře. To nevybudujete za týden. Nebo mě osloví cizí lidé při nákupu, že znají můj příběh a jestli nepotřebuju s něčím pomoct. To člověka zahřeje.“