Velká pardubická 2019, startovní listina: Obhájce je jasným favoritem | iSport.cz

1 Theophilos

Loni ho o start ve Velké pardubické připravily zdravotní problémy, letos byl zadržen v první kvalifikaci, v dalších startech už patřil mezi nejlepší. Otázkou je, jak si poradí s distancí. V sedle se zkušeným žokejem se šance zvyšují. Kandidát doběhu na dotovaných pozicích, tedy mezi prvními sedmi.

2 Tzigane du Berlais

Obhájce vítězství, který letos startoval dvakrát. V první kvalifikaci prohrál s Hegnusem, v zářijové zklamal, ale ta se šla ve velmi pomalém tempu. Pokud bude měkčí půda, bude mu to hrát do karet. Jan Faltejsek ho dobře zná, při ideálním průběhu jednoznačný favorit.

3 Ribelino

Vítěz Velké pardubické 2015, který se od triumfu hledá. Letošní sezona byla další v pořadí. Maximem v tomto roce bylo čtvrté místo ve čtvrté kvalifikaci. Ve dvou kvalifikacích doběhl sedmý, v závěru startovního pole. Kandidát doběhu okolo 10. místa. Výhodou je, že anglický žokej už ho dobře zná.

4 Dulcar de Sivola

Nováček ve Velké, který letos absolvoval dvě kvalifikace, doběhl šestý a sedmý, ale s odstupem na nejlepší. Pro jezdce je účast ve Velké splněním životního snu. Patří k outsiderům, úspěchem bude dokončení. Připravuje ho trenér, který přivedl Ribelina k triumfu ve Velké.

5 Player

V zářijovém rámcovém dostihu porazil Hegnuse, v květnové kvalifikaci byl třetí, pokud přejde kurz dostihu, měl by být mezi sedmi nejlepšími. Marcel Novák jej dobře zná a už má dostatek zkušeností s Velkou pardubickou. Ideální tip na překvapení.

6 Stretton

Loni třetí ve Velké, v zimě se stěhoval ke Stanislavu Popelkovi a ten je znám, že koně na vrchol sezony dokáže připravit výborně. Neúčast mezi sedmi nejlepšími by byla překvapením. Anglický žokej už také Pardubice zná, neměl by mít problém. Další ideální tip na překvapení.

7 Mazhilis

Překážkovou kvalitu má velkou, před několika lety vyhrál v Meranu Gran Premio. Teprve potom se přesunul do Pardubic, letos se ve východních Čechách představil třikrát, v menších dostizích byl dvakrát druhý, v zářijové kvalifikaci, která byla falešná, dokončil čtvrtý. Připravuje ho Josef Váňa, takže by umístění do sedmého místa mělo být tutovkou.

8 Ange Guardian

Letos startoval v Pardubicích třikrát a vždy vyhrál. V roce 2016 doběhl ve Velké na druhém místě, proto je kandidátem na umístění do třetí příčky. Jiří Kousek patří k nejzkušenějším žokejům v poli a s Velkou si tyká. Jeden z nejvážnějších vyzyvatelů Tzigane du Berlais.

9 Sztorm

Loňský vítěz Velké wroclawské, který byl z Velké pardubické odhlášen v den dostihu. Letos zaujal druhým místem v červnové kvalifikaci, ale otázkou je jeho distanční optimum. V Polsku se prosazoval na kratších tratích. Do desátého místa by měl být jistě, může dosáhnout výše, trenéra Wroblewského není radno podceňovat.

10 Zarif

Ostřílený a spolehlivý účastník Velké pardubické, už ji absolvoval několikrát, ale na nejlepší mu vždy něco chybělo. Letos už se na něm projevuje vyšší věk, v červnu v kvalifikaci byl čtvrtý, v srpnu v rámcovém dostihu šestý. Svou spolehlivostí by se měl do cíle dostat, otázkou je, zda to bude stačit na dotovaný doběh do sedmého místa. Spíše těsně za ním.

11 Vandual

První ze dvou slovenských účastníků, kvalifikoval se v červnu třetím místem, od té doby nestartoval. Loni byl ve Velké osmý, když ho připravovala trenérka Hana Kabelková, v sedle má zkušeného jezdce, může to být tip pro překvapení na umístění na nižších dotovaných příčkách.

12 Templář

Ve Velké startoval už několikrát, ale mezi nejlepší se nedostal, letos ve dvou startech neoslnil, proto patří mezi outsidery a úspěchem bude dokončení dostihu. Dotovaný doběh by byl velkou senzací.

13 Rathlin Rose

Otázkou je výkonnost anglického hosta. Od dubna nestartoval, před tím dokázal dokončit i dostihy přes šest kilometrů, s distancí by problém být neměl, skokově bude asi také dobře vybaven. James Best absolvoval Velkou pardubickou v loňském roce, proto by se do cíle měl dostat, ale úspěchem bude páté místo.

14 Beau Rochelais

Nový nákup Dostihové stáje Pegas, který do začátku září startoval ve Francii. Jeho handicap nebyl nijak oslňující, ani nemá zkušenosti s tak dlouhými dostihy jako je Velká pardubická, přesto je třeba být opatrný při posuzování jeho ambicí. Skokansky bude velmi dobře připraven a trenér Olehla ví, co koně pro Velkou potřebují. Dotovaným doběhem nepřekvapí.

15 Delight My Fire

V roce 2017 finišovala na třetím místě ve Velké, ale od té doby šla její výkonnost dolů. Letos střídala české a polské dráhy, ale na vítězství nedosáhla. Spolehlivé výkony podává, a tak by se měla umístit do 10. místa.

16 Tiep de l’Est

Druhý ze slovenských reprezentantů na startu, letos se představil v Pardubicích dvakrát, jednou byl devátý a v červnové kvalifikaci osmý, jediný bez dotace. Outsider dostihu, spokojenost bude s dokončením dostihu.

17 Bridgeur

Už zkušený kůň, který doběhl dvakrát na sedmém místě. Je velká pravděpodobnost, že bude udávat tempo dostihu, ale slábne v závěru, kandidát na doběh mezi pátým a desátým místem. Letos se v Pardubicích představil jednou a v srpnové kvalifikaci skončil třetí.

18 Talent

Vítěz loňské květnové kvalifikace, po které vypadl na dlouhé měsíce z dostihového provozu. Vrátil se v zářijové kvalifikaci, kterou opět vyhrál. Otázkou je, jak si poradí s distancí. V sedle bude mít ostříleného žokeje, který pravidelně startuje v prestižních anglických dostizích a Pardubice zná. Kandidát umístění do páté příčky.

19 Chicname du Cotte

Startoval letos v Pardubicích ve dvou kvalifikacích a vždy obsadil páté místo. Jednoznačný střed pole, tedy umístění okolo desátého místa. Francouzský žokej už Pardubice zná, a tak by s kurzem neměl být problém.

20 Krocoleon

Nevýrazný účastník dostihu, v září byl v kvalifikaci šestý. Pokud dokončí, bude to úspěch. Dotovaný doběh zřejmě pro něj visí vysoko, patří k outsiderům.

21 Mahony

Loňský vítěz Ceny Labe, druhého nejvýznamnějšího dostihu v den Velké pardubické. Kvalifikace letos absolvoval dvě a výsledkem bylo páté, resp. šesté místo. Dokončit dostih by měl, úspěchem by byl zisk nižšího dotovaného místa. Pro někoho může být tipem na překvapení.