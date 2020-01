Tahle parta vstoupila do dějin. Čeští hokejisté si přivezli zlaté medaile z olympiády v Naganu. • Profimedia.cz

Dominátorovi se do výstroje nechtělo: Vesta mi strašně zapáchala • Jan Barák (TV iSport)

Milan Hejduk v Jihlavě ukázal, že v NHL by ještě pár sezon zvládl odehrát • Pavel Mazáč (Sport)

Martin Ručinský a Dominik Hašek s pamětními zlatými mincemi u příležitosti 20 let od vítězství v Naganu • Jaroslav Legner (Sport)

Robert Lang se speciálním magazínem Sportu Nagano: 20 let od zázraku • Jaroslav Legner (Sport)

Na pohřbu legendárního smíška, který masíroval reprezentační hvězdy dlouhé dvě dekády, samozřejmě nechyběli litvínovští patrioti a členové zlaté party Robert Reichel (48), Martin Ručinský (48), Josef Beránek (50) nebo Jiří Šlégr (48).

Ten dokonce před až po strop napěchovaným sálem pronesl smuteční řeč, v níž Šaškovi dojemně děkoval za pomoc při triumfální cestě na turnaji století. „Na olympiádě v Naganu jsi to byl ty, kdo opatroval našeho zakletého slona vítězství. Bez toho bychom snad ani nevyhráli,“ připomněl Šlégr Šaškovu skleněnou sošku, na niž si v Japonsku museli všichni hráči před nástupem na led sáhnout.

Prima chlap Šaškův úsměv od ucha k uchu a další srandičky hokejisty nabíjely i během zlatých šampionátů 1985 v Praze či o 11 let později ve Vídni.

Tam při mistrovských oslavách Šašek dokonce zastínil svého jmenovce – a tehdejšího premiéra – Václava Klause, který si mylně myslel, že písničku »Vašku, ty jsi prima chlap« zpívají hokejisté právě jemu...

S nebývalou pozitivní energií pak Šašek čelil i nejtěžšímu životnímu protivníkovi – rakovině. Té však minulý týden bohužel podlehl. „Až tam nahoře, v tom hokejovém nebi, budeš zase bavit ty naše kamarády, tak si na nás vzpomeňte. Vašku, my ti z celého srdce děkujeme za to, jaký jsi byl. Odpočívej v pokoji!“ uzavřel Šlégr trefně svou řeč.

Kde byly další hvězdy?

DOMINIK HAŠEK (54)

společně vyhráli zlato v Naganu

»Dominátor« byl jedním z prvních, který Šaškovi věnoval na Twitteru vzpomínku. Včera ale na obřadu chyběl. „O pohřbu jsem popravdě ani nevěděl, nikdo mi nevolal. Kdybych o tom věděl, asi bych tam jel,“ omlouval se.

JAN ČALOUN (47)

společně vyhráli zlato v Naganu

Jeden ze členů litvínovské party litoval, že pohřeb musel vynechat. „Nebyl jsem tam kvůli pracovním povinnostem. Mám teď trochu jiné starosti. Mrzí mě to, ale opravdu jsem to nestíhal,“ kál se.

VLADIMÍR RŮŽIČKA (56)

společně vyhráli zlato na MS 1985 a v Naganu

Znali se moc dobře z Litvínova a společně objeli nespočet mezinárodních turnajů, jenže na poslední cestě Václava Šaška »Růža« být nemohl. Jeho Hradec hrál totiž včera o fi nále hokejové Ligy mistrů.

JAROMÍR JÁGR (47)

společně vyhráli zlato v Naganu

Příští zápas čeká jeho Kladno až v pátek, přesto se Jágr pohřbu populárního maséra, který navíc na »Džegra« rád a s úsměvem vzpomínal, nezúčastnil. Proč, to Jarda na přímý dotaz Blesku nezodpověděl.

ROBERT LANG (49)

společně vyhráli zlato na MS 1996 a v Naganu

Další z litvínovských parťáků, kteří se památně zvěčnili po zisku zlata v Naganu, měl poctivou omluvenku. Bydlí totiž v americkém San Diegu, což je od jeho rodiště dobrých 9500 km daleko...

TOMÁŠ KRÁL (55)

prezident hokejového svazu



Šašek v nároďáku masíroval 21 let a podepsal se i pod největší úspěch českého hokeje, jeho pohřeb ale na svazu odbyli. Zúčastnil se ho jen člen výkonného výboru Šlégr, který by tam ale byl i tak. „Vím, že jsme posílali věnec, a dál jsem se o to nestaral,“ řekl šéf Král.