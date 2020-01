Skokan Koudelka o odvolání trenéra: Praštěné! Vyhrkly mi slzy | iSport.cz

Nepočetný svět českého skoku na lyžích řádně rozbouřilo odvolání reprezentačního trenéra Davida Jiroutka. Týmový lídr Roman Koudelka se netají svým překvapením a nesouhlasem. Konec kouče přišel ve chvíli, kdy se začíná vracet do světové špičky, o víkendu byl ve Val di Fiemme dvakrát do patnáctky. „Nikdo to nechápeme,“ říká Koudelka.

Použil jste dokonce výraz kudla do zad, cítíte to takhle.

„Cítím, ani se tím netajím. Měl jsem půlhodinový telefonát s (místopředsedou úseku) Honzou Baierem a řekl jsem mu to na rovinu. Nebudu chodit kolem horké kaše. Teď je na mně, abych se z toho oklepal. Je škoda dělat překážky, když se začala sezona rozvíjet tímhle směrem.“

Měl jste náznak, co se chystá?

„Neměl, ani David ho neměl. Možná před Turné tlaky na Davida byly. Kdyby ho tehdy odvolali, bral bych to jako pochopitelné. Nikdo to nechápeme. Nevím, jaká je myšlenka, co chtějí změnit. Kdyby to udělali před Turné, neřekl bych ani popel, ale po nejlepším výsledku sezony mi to přijde praštěné na hlavu. Tým začal fungovat, začalo se dařit. Já jsem konečně našel chuť do skákání. Najednou mám pocit, že se to zhroutilo.“

Mluvil jste o věci s šéfem úseku a bývalým parťákem z reprezentace Jakubem Jandou?

„Jandys mi to volal, když v jedenáct přistáli na letišti. Řekl jsem mu, že s tím nesouhlasím. On mi řekl, že je to můj názor, víc se o tom bavit nechtěl.“

Jak jste se o všem dozvěděl?

„Dostal jsem od Davida zprávu, že končí. To mi i vyhrkly slzy do očí. Přijde mi to jako velký podraz. Začalo se to lehce zvedat, je to nepříjemné, pro nás závodníky je to rána.“

Jaký je podle vás Jiroutek trenér?

„Snaží se hodně jít s novými trendy, poslední dobou hodně prosazoval, abychom koupili tréninky od rakouského specialisty Haralda Pernitsche. Věděl, že já podle toho jedu, říkal, že je to cesta, bez které se neposuneme. Mrzí mě, že Davidovi nedali čas do konce sezony. Měli mu čas dát a pak udělat resumé. Uprostřed rozjeté sezony jsem tohle nezažil, jsme v tomhle průkopníci. Bohužel…“

Vedení úseku Jiroutkovi vyčítá například špatnou komunikaci, co si o tom myslíte?

„Já bych řekl, že se David snažil, aby tým fungoval pozitivně. Když se mi nedařilo, tak jsem cítil, že to není jako v olympijské sezoně, kdy jsem nevěděl kudy kam. David se snažil do týmu vnést, abychom byli pozitivní. Strašně mě to mrzí, Davidovi děkuju za hodně. Co jsme spolu dokázali, a z čeho jsme se dokázali zvednout, je úctyhodné.“

Jak se vám bude spolupracovat s Jiroutkovým nástupcem Antonínem Hájkem?

„Tonda volal, že je to pro něj velká rána, že to vůbec nečekal. S Tondou nemám vůbec žádný problém, ale mrzí mě, že nás je v republice pět a půl a nedokážeme se semkout a táhnout za jeden provaz.“

Jaká bude dál atmosféra v týmu i ve skokanském hnutí?

„Těžko říct, nad tímhle vůbec nechci přemýšlet. Dneska si dám určitě pivo, ještě jednou napíšu Davidovi. Musíme se z toho nějak oklepat. My jsme na tohle malí páni, tohle rozhodují lidi, kteří nezávodí, nevidí nám do hlavy. Na druhou stranu jsme profesionálové a musíme se s tím srovnat.“

Šéf skokanského úseku Jakub Janda o odvolání trenéra Davida Jiroutka

„Není to jenom moje rozhodnutí, je to rozhodnutí Rady úseku, sedmi lidí, všichni byli pro odvolání. První část sezony byla špatná, výsledky prostě nebyly, to si řekněme na rovinu. Teď nám Roman skáče, ale my tady máme celý tým, potřebujeme, aby nám skákal celý tým. My pomýšlíme na vyšší mety, hlavně pomýšlíme na závody družstev.

Z našeho pohledu tým nefungoval, jak měl. Myslíme, že má větší potenciál. Koncepční věci nebyly v souladu s tím, s čím Rada nastoupila. Nechci konkretizovat, s Davidem jsme si to řekli.

Rada úseku dostala důvěru skokanských klubů. Je to naše rozhodnutí, které nepřišlo jako blesk z čistého nebe, bylo diskutováno už v létě. Dávali jsme tomu pořád nějakou šanci, diskutovali jsme o tom na každé Radě. Byly tam různé názory, ale jsme lidé, kteří se vždycky nějak domluví. Pro mě to není lehká situace, ale věděl jsem, že pokud to budu dělat, taková situace může nastat.“