ME házená 2020: program čtvrtfinále, kdy hrají Češi? | iSport.cz

Čeští házenkáři tak pokračují v tažení evropským šampionátem a tajně sní o postupu do olympijské kvalifikace. V cestě jim však stojí házenkářští giganti. Hned na úvod čtvrtfinálové skupiny se střetnou s obhájci titulu a asi největšími favority turnaje ze Španělska. Dále je čeká Bělorusko, Chorvatsko a Německo. Ze základní skupiny si Češi navíc přenesli prohru 29:32 s Rakouskem.

"Španělsko známe, s Běloruskem jsme se potkali v kvalifikaci. Německo je vždy pro nás zvláštní soupeř díky tomu, že tam vždy hrálo hodně Čechů. Také s nimi jsme se utkali na minulém Euru, to samé s Chorvatskem. Jsou to týmy, které známe, možná je to trošku výhoda," uvedl trenér Kubeš.

Postup do olympijské kvalifikace nevyšel

Do finálové fáze turnaje postupují dva nejlepší celky, třetí tým čeká boj o 5. místo. Ve hře je i postup do olympijské kvalifikace. Kritérium? Češi musí skončit nejhůře druzí mezi týmy, které si zatím nezajistily postup do kvalifikace. Které týmy tedy stojí v cestě?

Ve vídeňské skupině je to domácí Rakousko a Bělorusko. V Malmö naději na olympijské hry živí Slovinsko, Portugalsko, Island a Maďarsko.

Čtvrtfinálové skupiny:

Skupina 1 (Vídeň): Chorvatsko, Španělsko, Rakousko, ČESKO, Německo, Bělorusko

Skupina 2 (Malmö): Norsko, Maďarsko, Slovinsko, Švédsko, Portugalsko, Island

Do Vídně je blízko

Rakousko, Vídeň. Příjemná destinace, sen hráčů, trenérů i fanoušků. Evropský šampionát, který se premiérově koná ve třech zemích (ještě v Norsku a Švédsku), zavedl Čechy na to nejlepší místo. Aspoň pro boje v základní a čtvrtfinálové skupině. A samotný los? „Skupina je dobře nalosovaná, vyrovnaná,“ uvedl kapitán Zdráhala.

Oproti předloňskému roku jsou Češi vyzrálejší a posílení o údernou spojku Tomáše Babáka, který Chorvatsko kvůli zranění vynechal. Chyběl také křídelník Miroslav Jurka, jehož manželka Helena měla před porodem. V nominaci jsou tři nováčci – Dominik Solák, Matěj Klíma a Jan Mojžíš. Třetího jmenovaného cepuje ve druholigovém německém Emsdettenu kouč Kubeš. „Udělal za poslední půlrok obrovský výkonnostní skok,“ ocenil jeho kolega Filip.

Důležitou pozici v týmu získává levá spojka Solák, opora Karviné. „Podává výborné výkony. Má čím dál větší roli a počítáme s ním do budoucna,“ podotkl trenér. Dvaadvacetiletý zelenáč je před startem velkého turnaje nervózní. „Nevím, co od toho čekat. Mám smíšené pocity. Bude to pro mě první konfrontace s top hráči. Strašně moc se těším,“ líčil své dojmy před zítřejším odjezdem do rakouské metropole. V ní odehrají Češi všechny tři zápasy.

Z ideální sestavy schází jen robustní pivot Petrovský. „Za dva roky jsme se určitě posunuli, ale stejný krok udělaly i vyspělé týmy. Můžeme hrát s každým, ale musíme odevzdat výkon na hranici svých možností,“ shrnul Zdráhala. „Když se to podaří, dokážeme porazit každého,“ připojil Kubeš. Hned dodal, že v opačném případě je český soubor schopen s kdekým prohrát. „Musíme si vzít návod z minulého mistrovství,“ dodal kouč, jenž si jeden rakouský šampionát pamatuje jako hráč.

Spolu s Filipem byli členy týmu, který před deseti lety překvapil osmým místem. Tehdy to stálo na Filipu Jíchovi, který si v životní formě vystřílel cenu pro nejlepšího hráče i střelce. Na konci roku se stal nejužitečnějším házenkářem světa. „Byl to jeden z našich nejlepších turnajů,“ vybavil si Jan Filip. „Já to dnes vnímám jinak. Bylo to krásné, ale ten tým byl na vrcholu. Měli jsme šanci něco uhrát, a to se z nějakého důvodu nepovedlo,“ vzpomínal hořkosladce Kubeš.

První cíl splněn. Přijde postup do olympijské kvalifikace?

O letošních ambicích se v českém táboře nemluví. Postup ze skupiny se každopádně stal realitou. Házenkáři si ve Vídni nemohli stěžovat ani na atmosféru zápasů v základní skupině „Na Rakušany jsou domácí diváci zvědaví. Makedonců je všude hodně. Ukrajinci to mají přes Slovensko, co by kamenem dohodil,“ vypočítal obranář Pavel Horák.

Pozadu nezůstanou ani čeští příznivci. „Znám lidi z Karviné, co jedou,“ přiblížil brankář Martin Galia. „Třeba si dají vánoční Vídeň za poloviční cenu. Jako si dali předloni Chorvatsko jako předčasnou dovolenou,“ usmál se Horák.

Další metou je zopakování výsledku z EURO 2018 a postup do olympijské kvalifikace.

Vstupenky na házenkářské EURO stále v prodeji

Pokud jste se rozhodli podpořit české házenkáře přímo v dějišti turnaje, máte stále možnost zakoupit vstupenky na všechny hrací dny ve Vídni. Ceny na zápasy čtvrtfinálové skupiny začínají od 29 eur a jsou rozděleny do čtyř cenových kategorií. Zakoupíte je ONLINE na webu šampionátu. Všechny zápasy skupiny hostí Wiener Stadthalle.

Základní skupiny:

Skupina A (Štýrský Hradec): Chorvatsko, Bělorusko, Černá Hora, Srbsko.

Skupina B (Vídeň): ČR, Severní Makedonie, Rakousko, Ukrajina.

Skupina C (Trondheim): Španělsko, Německo, Lotyšsko, Nizozemsko.

Skupina D (Trondheim): Francie, Norsko, Portugalsko, Bosna a Hercegovina.

Skupina E (Malmö): Dánsko, Maďarsko, Island, Rusko.

Skupina F (Göteborg): Švédsko, Slovinsko, Švýcarsko, Polsko.

Do čtvrtfinálové skupiny postupují dva nejlepší týmy z každé skupiny. V případě postupu by Češi všechny zápasy čtvrtfinálové skupiny sehráli opět ve Vídni, takže by je nečekalo stěhování jako většinu postupujících z ostatních skupin. To by nastalo až v případě postupu mezi nejlepších šestku. Finále šampionátu totiž hostí stockholmská Tele2 Arena.