Bouře kolem hvězdy. Na talent se valí kritika: kvůli zlatému steaku!

Školácká chyba vycházející hvězdy? Vydělává miliony a rád to předvádí. Fotbalista Dortmundu Jadon Sancho to na dovolené v Dubaji pořádně rozjel. Za své chlubení to schytává od německého tisku, který je na podobné chování háklivý. Trnem v oku bylo zejména to, když si v restauraci populárního kuchaře „Salt Bae“ objednal pozlacený steak za 268 liber (8 tisíc korun), který nechvalně proslavil v minulosti jiný fotbalista - Frank Ribéry.