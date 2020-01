Nabídka, která se neodmítá. Bílek popsal, jak ho ulovila hvězdná Astana | iSport.cz

Navazuje na to, co v Kazachstánu odstartoval jeho krajan Miroslav Beránek. Koučovat zároveň reprezentaci a Astanu, to je výsada těch, kterých si ve střední Asii mimořádně cení. Nyní jde tahle pocta za Michalem Bílkem, který odlétá s novým klubem na soustředění do Portugalska. Movitému celku z hlavního města se upsal na rok s opcí. „Těžko se to odmítalo,“ přiznává trenér, jenž naposledy působil v české lize na lavičce Fastavu Zlín.

Jak k tomu došlo, že budete trénovat i Astanu?

„Už v prosinci byly nějaké náznaky, že by zájem Astany mohl přijít. Po skončení ligy tam odvolali trenéra. Někdy před čtyřmi pěti dny mi zavolali, ať hned přiletím. Dostal jsem nabídku, se kterou samozřejmě musel souhlasit svaz. Mezi ním a klubem už se asi jednalo dřív. Nebyl s tím problém.“

Chyběla vám každodenní klubová práce?

„Takhle bych to neřekl. Nicméně je to pro mě obrovská výzva. Astana vyhrává ligu, hraje evropské poháry. Je to nejlepší klub v zemi. Budu mít taky na očích hráče, kteří přicházejí v úvahu pro reprezentaci. Je jich tam hodně. Bylo by těžké takovou šanci odmítnout.“

Probíral jste to s Miroslavem Beránkem, který byl před několika lety ve stejné dvojroli?

„Před rokem jsme spolu byli na obědě, než jsem šel do Kazachstánu. Ale to jsme se bavili hlavně o národním týmu. Od té doby jsme se neviděli. Mám z toho respekt a zároveň se hodně těším. Moje výhoda je, že jsem v sezoně viděl všechny zápasy Astany. Letos nevyhrála titul úplně jednoznačně, byl to boj. Kajrat Almaty, Tobol (Kostanaj) a Ordabasy (Šimkent) jsou taky na dobré úrovni. Dokázaly jí konkurovat.“

Dostanete se přes rok domů? Doteď se vám to celkem dařilo.

„Vůbec ne. Bavili jsme se o tom, ale není šance. Když bude mít pauzu liga, budu u reprezentace. Tento rok se domů nedostanu. Půjde to, až to všechno skončí.“

Za jakých okolností jste prodloužil s reprezentací?

„Došlo k tomu hned koncem srpna. Nechci říkat, že kvalifikace byla úplně podařená. Škoda domácího zápasu s Kyprem, který jsme měli vyhrát anebo minimálně remizovat. Dali jsme tyčku a z protiútoku jsme inkasovali. Ale deset bodů ještě Kazachstán nikdy předtím nezískal. Zahráli jsme si proti Belgii, Rusku, Skotsku. To byly i pro mě obrovské zkušenosti. Práce tady mě baví. Podepsal se mnou i Michal Hipp.“

Z české ligy vás nikdo nenaháněl?

„Ne, nebyl jsem v kontaktu s žádným klubem. Ani by to nešlo, byl jsem v Kazachstánu pod smlouvou.“

Co vás čeká v dalších dnech?

„Odlétáme na soustředění do Portugalska, kde bude taky Slavia. Ale nebudeme hrát proti ní. Nevím, jestli bude na stejném místě jako my. Liga nám začíná v březnu.“