Šampion Tyson Fury míří do Prahy! • Profimedia.cz

Boxerský šampion Tyson Fury přijel do Prahy vyprávět svůj poutavý příběh • Mária Rušinová (Blesk)

Utkají se 22. února v Las Vegas o titul v těžké váze a Fury usilovně trénuje své létající kovadliny. A ještě je mu přitom fajn.

„Masturbuji sedmkrát denně, aby to do mě stále pumpovalo testosteron. Rozumíte? Pumpuju to znovu a znovu. Musím zůstat aktivní, aby mi testosteron stále přitékal. Nechci, aby mi hladinka klesla,“ pochlubil se, jak dráždí svého neposedu, Fury.

Láska Paris mu s tím asi moc nepomáhá, ale jestli si Wilder nedá bacha, tak ho bude Tyson sveřepě honit mezi špagáty v ringu…