Tahoun Nymburka Booker: Chtěl být ve SWAT, jeho škola hostila Obamu

Jako malý chtěl být policista. Jeho otec nasazuje každou chvíli život coby člen elitní složky SWAT a i on chtěl jít v jeho stopách. „Na střední škole však vyhrál basket,“ směje se rozehrávač Deishuan Booker… a Nymburk nelituje. I díky jeho dravosti vyhrál v úterý na hřišti Tenerife (89:84) a zajistil si postup do osmifinále Ligy mistrů. Načež hodlá s rodákem z Las Vegas pokračovat ve vysoké hře.

Jedna historka o něm říká, že když po přestupu do Nymburka dostal půjčený vůz a při jedné z cest na trénink píchnul pneumatiku, sám si vytáhl z kufru hever, vyndal rezervu, vše za chvíli vyměnil a jel dál. Na posilu z USA, které mají při evropských angažmá svá privilegia a volají klub při sebemenších problémech, věc nevídaná.

„Osobně jsem zažil, že jeden z Amíků kdysi volal, že mu došel toaletní papír. Kdežto on byl natolik proaktivní, že si nejen vyměnil kolo, ale našel si na googlu nejbližší servis, dal si ho do mapy, auto odvezl a od nich nám pak volali,“ chválil Deishuana Bookera člen vedení týmu Ondřej Šimeček.

Seznamte se.

Je mu 23 let, ale pokud byste mu to nehádali, bez obav – i on musí ještě doma občas tasit občanku, z čehož má sám legraci, že se mu chlapecké vzezření bude v dalších letech hodit. Na basketbalové palubovce to však není žádný zelenáč. Naopak, podceňte ho a máte s tímto rozehrávačem problém.

V Lize mistrů má průměr 8,7 bodu či 2,6 asistence na zápas, rád na sebe bere odpovědnost, nebojí se útočit ani riskovat – vždyť také pochází z Las Vegas. „Jo, při basketu občas chodím do rizika, ale v běžném životě ne. Když jste totiž z Vegas, tak víte, že nemáte do heren chodit. Kasino totiž nikdy neprohrává,“ culí se sám Booker.

V Evropě je první rok. Nymburk je jeho první mimoamerická štace. Ale nemůže si vynachválit ty drobné rozdíly. „Lidé jsou tu víc mírumilovní a pozitivní než u nás. V Americe je to jiné. Nevím, jak to popsat, nicméně zde je to takové klidnější,“ vypráví. A ač je pro někoho jeho rodné město tím slavným sídlem neonů, zábavy a automatů, on si jich moc neužil. V rodině měl pevný režim.

Matka pracovala v kanceláři lékaře, nyní má cateringovou společnost, a otec je policistou v elitním zásahovém oddíle SWAT. „Je pravda, že SWAT se starají o velké případy. Často jsou to poslední, co se volá na pomoc, a když dorazí oni, tak to už není dobré. Pro otce je to nebezpečné a pořád nasazuje život, ale o tom nesmíte přemýšlet a musíte věřit kolegům, že vám kryjí záda. Já chtěl být dříve také policistou, ovšem na střední škole jsem zatoužil hrát profi basketbal,“ říká Booker.

Nebyla to navíc ledajaká střední škola, jež ho od budoucí policejní dráhy pomohla vytrhnout, ale rovnou Andre Agassi College Preparatory Academy ve Vegas, nesoucí jméno bývalé tenisové světové jedničky a osminásobného grandslamového vítěze.

„Funguje v ní podobně jako donátor. Má takto dvě školy, kterým pomáhá a které nesou jeho jméno. Možná do toho dává i své peníze, ale především vlastním jménem získává prostředky z kasin a od svých přátel. Díky tomu může škola fungovat a umožnit řadě dětí z ne tak dobrých sociálních podmínek dobře vystudovat a dostat stipendia na soukromé vysoké školy,“ míní Booker. „Občas jsem ho viděl, když přijel do školy – má za sebou skvělý příběh, hodně dětí inspiroval a také k nám vozil na besedy jiné celebrity. Dokonce jsme tam měli prezidenta Baracka Obamu, a když se hrálo utkání hvězd NBA ve Vegas, tak měli trénink v naší škole. To bylo cool,“ žertuje 23letý Američan.

NEJLEPŠÍ ZÁPASY BOOKERA V LM Nymburk – Bamberg 91:71 (18 bodů, 3 doskoky, 3 asistence) Nymburk – Mornar Bar 91:74 (11 bodů, 5 doskoků, 4 asistence) Bamberg – Nymburk 80:84 (14 bodů, 4 doskoky, 5 asistencí)

Není divu, že NBA pro něj zůstává do budoucna lákadlem, avšak nyní se soustředí na Nymburk, kde má aktuálně roční smlouvu s opcí. Už si se spoluhráčem Zachem Hankinsem prošel Prahu, navštívil Pražský hrad, zvyká si na českou kulturu… co kdyby totiž po sezoně prodloužil dál?

„Co je zde nejtěžší? Určitě řeč. Snažím se naučit alespoň pár klíčových slovíček v češtině, abych tuhle bariéru zmenšil, a kluci se mi v tom snaží pomáhat. I když umí velmi dobře anglicky, tak na mě neustále zkoušejí mluvit česky a pak mi to překládají, abych se to naučil. Už tedy něco umím, hlavně pozdravy a objednávání si v restauraci,“ tvrdí Booker a dodává: „Jsem rád, že jsem tady. Do Evropy jsem šel s otevřenou myslí, ale musím říct, že jsem tu zatím pozitivně překvapen.“