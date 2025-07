Wimbledon: Djokovič je pošestnácté ve čtvrtfinále. Krejčíková odstoupila ze čtyřhry

Srbský tenista Novak Djokovič postoupil pošestnácté do čtvrtfinále Wimbledonu a dál živí šanci na vylepšení svého rekordu o 25. grandslamový titul. Sedminásobný šampion z All England Clubu porazil dnes na londýnské trávě Australana Alexe De Minaura 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 a dosáhl na tamní 101. vítězství. V další fázi narazí na Itala Flavia Cobolliho, který zdolal Chorvata Marina Čiliče 6:4, 6:4, 6:7, 7:6.

Osmatřicetiletý Djokovič uspěl na centrálním kurtu před zraky osminásobného wimbledonského vítěze Rogera Federera, kterého může letos v historickém pořadí vyrovnat. Od rekordu 105 vyhraných zápasů švýcarské legendy ho dělí čtyři úspěchy. Probojoval se také do 63. grandslamového čtvrtfinále.

„Je to pravděpodobně poprvé, co (Federer) sledoval můj zápas, ve kterém jsem vyhrál,“ řekl s úsměvem v rozhovoru na kurtu Djokovič. „Občas bych měl mít servis a volej a ty krásné údery od toho gentlemana, co támhle stojí. To by pomohlo,“ doplnil.

Bělehradský rodák začal prohraným servisem a v prvním setu uhrál jediný game. Druhou sadu ale díky třem brejkům získal a ve třetí byl na servisu stoprocentní. Jedenáctý nasazený De Minaur ve čtvrtém dějství duel zdramatizoval a utekl do vedení 4:1. Djokovič ale pěti gamy za sebou vývoj otočil a končil čistou hrou.

Dvaadvacátý nasazený Cobolli, který ve třetím kole porazil Jakuba Menšíka, si znovu vylepšil v All England Clubu grandslamové maximum. Nejdále se zatím dostal letos do 3. kola Roland Garros a vloni do stejné fáze na Australian Open a US Open. Ve Wimbledonu hraje hlavní soutěž podruhé.

Přestože ztratil na turnaji poprvé set a Čilič ho přehrál v poměru vítězných míčů 48:45, zaznamenal o 17 nevynucených chyb méně než jeho chorvatský soupeř. V tie-breaku čtvrtého setu rozhodl sérií čtyř vítězných míčků za sebou od stavu 3:3. Ve čtvrtfinále se utká buď s Australanem Alexem de Minaurem, nebo majitelem rekordních 24 grandslamových titulů Srbem Novakem Djokovičem.

Šestatřicetiletý finalista z roku 2017 Čilič se vrátil do Wimbledonu po čtyřech letech, během nichž se podrobil dvěma operacím kolena, a ve druhém kole překvapil výhrou nad čtvrtým nasazeným domácím tenistou Jackem Draperem. Nad Cobollim vyhrál chorvatský šampion US Open z roku 2014 třetí sadu v tie-breaku, pak už to ale nezopakoval.

Odstoupení Krejčíkové ze čtyřhry

Barbora Krejčíková a její tchajwanská spoluhráčka Čchan Chao-čching odstoupily ve Wimbledonu ze čtyřhry. Do čtvrtfinále tak prošly bez boje šestnácté nasazené Američanky Caroline Dolehideová a Sofia Keninová. Organizátoři o tom informovali v tiskové zprávě, důvod neuvedli. Ve smíšené čtyřhře naopak postoupila do semifinále Kateřina Siniaková.

S nizozemským spoluhráčem Semem Verbeekem porazili domácí dvojici Joshua Paris, Eden Silvaová 7:6, 6:3. Siniaková je na turnaji ve hře ještě v ženském deblu, v němž obhajuje titul s Američankou Taylor Townsendovou. Nasazené jedničky se ve čtvrtfinále utkají s turnajovými desítkami Tímeou Babosovou z Maďarska a Luisou Stefaniovou z Brazílie.

Devětadvacetiletá Krejčíková, která obhajovala na londýnské trávě loňský titul z dvouhry, prohrála v sobotní třetím kole s nasazenou desítkou Američankou Emmou Navarrovou 6:2, 3:6, 4:6. V závěru utkání měla zdravotní potíže, které připisovala špatně načasovanému stravování.

Nyní s Čchan Chao-čching odstoupily ze čtyřhry a nenavázaly na předchozí triumf nad italskými vítězkami letošního Roland Garros Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou. Na turnaji porazily v prvním kole také americko-kazašskou dvojici Peyton Stearnsová, Julia Putincevová.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 53,6 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo: Cobolli (22-It.) - Čilič (Chorv.) 6:4, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), Djokovič (6-Srb.) - De Minaur (11-Austr.) 1:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo: Bencicová (Švýc.) - Alexandrovová (18-Rus.) 7:6 (7:4), 6:4, Samsonovová (19-Rus.) - Bouzasová (Šp.) 7:5, 7:5.

Čtyřhra - 3. kolo: Dolehideová, Keninová (16-USA) - Krejčíková, Čchan Chao-čching (ČR/Tchaj-wan) bez boje.

Smíšená čtyřhra:

Čtvrtfinále: Siniaková, Verbeek (ČR/Niz.) - Silvaová, Paris (Brit.) 7:6 (7:5), 6:3.

Junioři:

Čtyřhra - 1. kolo: Kumstát, Exsted (ČR/USA) - Lagerbohm, Rybkin (Fin./Rus.) 6:3, 6:2.

Juniorky:

Dvouhra - 2. kolo: Valdmannová (ČR) - Cinalliová (14-Arg.) 6:3, 6:2, Da Silvaová (Braz.) - J. Kovačková (9-ČR) 6:3, 0:6, 6:3, Xuová (Brit.) - A. Kovačková (12-ČR) 6:1, 6:2.