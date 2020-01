Jiří Procházka podepsal smlouvu s UFC: Věřím, že získám titul | iSport.cz

To, v co doufali asi všichni čeští fanoušci bojových sportů, se stalo skutečností. Jiří „Denisa“ Procházka podepsal smlouvu s nejslavnější MMA ligou světa, americkou UFC. „Znamená to pro mě velikou zodpovědnost,“ komentuje sedmadvacetiletý bijec z Moravy nástup do nejrespektovanější stáje bojovníků, v níž bude teprve čtvrtým českým jménem.