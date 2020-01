Australian Open: Kolosální ostuda českých tenistů v Melbourne!

Čest v kvalifikaci na úvodní grandslam sezony v Melbourne nakonec nezachránil ani Lukáš Rosol (34). Pražský rodák, který na ATP kroutí už svoji šestnáctou sezonu, totiž nad pátečním ránem prohrál s o dvanáct let mladším Španělem Martinezem 4:6, 2:6.

Co to znamená? Kolosální fiasko! Jediná, ale hodně teoretická šance je, že Rosol projde do hlavní soutěže jako tzv. šťastný poražený! To by ale byla čistá náhoda!

A tak je víc než pravděpodobné, že v pavouku Australian Open poprvé po osmatřiceti letech nebude jediný náš tenista! Přitom ještě před šesti roky válelo v Melbourne hned pět českých kluků.