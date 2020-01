Australian Open | Rosol a Martincová kousek od postupu, k Australian Open jim chybí jediná výhra | iSport.cz

Tenisté Lukáš Rosol a Tereza Martincová postoupili do třetího kola kvalifikace Australian Open a jedna výhra je na prvním grandslamu sezony dělí od účasti v hlavní soutěži. Rosol by se mohl do pavouka dvouhry v Melbourne dostat poprvé od roku 2016, Martincová dokonce poprvé v kariéře.