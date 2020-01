Kohouti Veselý s Rosolem naštvali bosse Kaderku... Ten začal rázně jednat!

Už v listopadu Rosol zaútočil na nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila s tím, že ho nenominoval na barážový zápas v Bosně. Spor vyvrcholil, když Rosol minulý týden umístil na svůj Instagram fotku s dalšími parťáky, Jebavým a Kolářem, z Australian Open s textem „Jako jediní tři čeští zástupci v Austrálii tento rok 2020. Jsme připraveni reprezentovat ČR v Davisově poháru proti Slovensku.“

A to naštvalo českou jedničku Jiřího Veselého. „Já měl vždy za to, že bez dobré finanční odměny ty odmítáš reprezentovat!“ napsal Veselý staršímu kolegovi. A Rosol mu vzkázal: „Kdo tu mluví o penězích? Základem slušného vychování je respekt ke starším, to by mělo být na prvním místě než plodit takové komentáře jako spoluhráč!“

Teď se mezi oba kohouty postavil Kaderka… „Do celého děje vstoupil s razancí sobě vlastní prezident tenisového svazu. Ivo Kaderka se spojil se všemi aktéry a sdělil jim, co si o přestřelkách na sociálních sítích myslí,“ řekl Blesku mluvčí týmu Karel Tejkal.

Podle zdrojů Blesku Kaderka adresoval oběma hráčům velmi ostrou SMS, kterou je vyzývá řešit případné problémy chlapsky z očí do očí, při společné schůzce, k níž je zve, a ne jako puberťačky po diskotéce.

„Jsem přesvědčen, že vše bude chlapsky vyřešeno, vždyť nám všem jde o jeden společný cíl, a do Bratislavy odjedeme v nejsilnější sestavě s týmem, který potáhne za jeden provaz,“ uvedl pro Blesk Kaderka.

Tak teď už stačí, hoši, jediné: začít se zase chovat jako profíci…