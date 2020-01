Australian Open 2020 ONLINE: Kvitová rozplakala Siniakovou, postupuje i Krejčíková | iSport.cz

Jednadvacetiletá Bouzková při premiéře na Australian Open prohrála v zahajovacím utkání na centrkurtu Roda Lavera s japonskou obhájkyní titulu Naomi Ósakaovou 2:6 a 4:6. Třiatřicetiletá Strýcová nestačila na Rumunku Soranu Cirsteaovou 2:6, 6:7 a v 1. kole dvouhry v Melbourne vypadla poprvé od roku 2009.

Kvitová duelu se Siniakovou dominovala. Kvůli dešťovým přeháňkám se v aréně Margaret Courtové hrálo pod zataženou střechou a Kvitová dala sedm es a zápas ukončila svým dvacátým vítězným úderem. Od stavu 0:1 získala dvanáct her v řadě. V posledním gamu se Siniaková rozplakala a kurt v slzách i opouštěla.

Meanwhile Siniakova refused to shake the umpires hand and cried her way off court 🙊 #AusOpen #AO2020 https://t.co/dIXI4xZjQf