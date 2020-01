Potlesk a pocta pro Petra Lešku. Příští dres u střechy? Na řadě je Balaštík | iSport.cz

Co se vám při ceremoniálu honilo hlavou?

„Jsem velice rád, že moje jméno a číslo na dresu bylo vyvěšeno. Jsem na to hrdý. Děkuju zlínskému klubu, že to bylo umožněno. Když šel dres nahoru, pocity byly smíšené. Vzpomínal jsem na kariéru. Některé záběry z videa na kostce jsem si nepamatoval, ale vidět své góly bylo hezké. Slzy tam nebyly, ale možná to někdy později přijde. Teď jsem byl spíš rád.“

Když jste pak v deváté minutě zápasu viděl, jak skóruje téměř devětatřicetiletý David Nosek po souhře se čtyřicetiletým Tomášem Žižkou, tedy vaši bývalí spoluhráči, nesvrběly vás ruce?

„Mě ruce nesvrbí, už je to nějaká doba, co nehraju. Na led jdu tak dvakrát za rok, to je tak akorát.“

Vidíte v extralize nástupce, který se podobá vašemu stylu hry?

„Takhle jsem nad tím nepřemýšlel, ale líbí se mi techničtější hráči. Ve zlínském dresu vidím zrovna jako technika Tondu Honejska, v druhých týmech podobné typy. Tonda prý občas zkouší mou kličku za brankou, za to jsem rád. (úsměv) Je šikovný, finesy umí.“

Na spolupráci vaší lajny s Jaroslavem Balaštíkem a Bedřichem Köhlerem se pořád vzpomíná...

„Jarda byl střelec. Béďa dělal hodně práce dozadu, uměl hodně puků vybojovat. Sedlo si jedno s druhým. Ale samozřejmě jsem vděčný trenérům, že akceptovali mou hru a vždycky jsme udělali nějaký kompromis.“

Nicméně těch 909 bodů za vás neudělal nikdo jiný.

„Největší dík patří však stejně spoluhráčům, naše pětka fungovala úplně perfektně. A jako centr jsem nemohl mít lepšího obránce než Martina Hamrlíka. Furt mě hledal, já předával puky dál. Na výkonu se vždycky projeví psychická pohoda, tu jsem měl nejlepší ve Zlíně.“

Proč jste nezanechal výraznější stopu v národním týmu?

„Na reprezentaci jsem nebyl dostatečně dobrý nebo jsem málo trénoval.“

Budete se ještě angažovat v hokeji?

(přemýšlí) „Řekl bych, že nereálné to není.“

Změnila se hra od té doby, co nehrajete?

„Myslím, že moc ne. Možná mezinárodní hokej nebo NHL je trochu něco jiného, ale extraliga mi nepřijde nějak jiná.“

A čí dres by měl přijít pod střechu zlínského zimáku nyní?

„Je to asi jasné: Jarda Balaštík si to určitě taky zaslouží. Udělal pro zlínský hokej strašně moc.“