»Šéf« Hlinka (†54) by oslavil 70. Vdova Liběna popsala, co měl na mejdanech nejradši!

Byl to živel, rád si život vychutnával naplno. Dnes by legendární hokejista a trenér Ivan Hlinka (†54), jenž zemřel při autonehodě v roce 2004, slavil sedmdesátiny!

A šlo by nejspíš o pořádnou jízdu. Jen si vzpomeňte, jak to »Šéf« rozjížděl po příletu z Nagana. „Všechny akce, ať už svatba, či narozeniny, začínaly v malém stylu, ale nakonec vždy byly mohutné. Ivan měl rád, když byl plný stůl jídla a pití, byl to skvělý společník. Ale s přibývajícím věkem už by to třeba nebylo tak bujaré,“ přemítala vdova po kouči Liběna Hlinková.

„Pamatuji si na jeho padesátiny, což byla taková velká oslava v Litvínově. Byli pozvaní kamarádi, ať už z hokeje, či soukromí. Tak se opil, že jo. (smích) Sedmdesátiny by oslavil buď podobně, nebo po svém. To znamená někde v hospodě, kde není moc lidí. Sedl by si s přáteli a napil se,“ řekl Blesku syn zesnulého trenéra Ivan Hlinka mladší.

A jaké dárky Ivana potěšily? Všechny a zároveň žádné. Oblíbený kouč se totiž radoval hlavně z dobré společnosti. „On si na dárky moc nepotrpěl. Radost mu hlavně dělalo, když měl kolem sebe dobrou partu lidí, s nimiž se zasmál,“ vzpomínal Hlinka junior.