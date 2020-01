Hrachovina daroval Varům gól: Měl jsem to poslat do pr*ele a nehrát si | iSport.cz

Bílí Tygři hráli přesilovku, hosté vyhodili puk přes celé hřiště a Dominik Hrachovina se vydal za bránu. Jako už několikrát předtím. Tentokrát ale situaci nezvládl, napadající Martin Kohout ho o puk obral a Martin Rohan trefil prázdnou bránu. Karlovy Vary se dostaly do vedení 2:1, náskok už do konce nepustily.

Karlovy Vary jsou asi v aktuálním ročníku nejméně oblíbený soupeř Liberce, že?

„No, myslím, že jsme byli lepší. Ve druhé třetině jsme si vytvořili šance, ale pak jsem zápasu udal notu. Namazal jsem puk protihráči, navíc jsme vzápětí dostali třetí gól. Horko těžko jsme se vraceli zpátky.“



Jak z vašeho pohledu osudná situace ze 44. minuty vypadala?

„Dostal jsem puk, hosté ho vyhodili a hráči střídali. Byl jsem sám a asi jsem se situace trochu zalekl… Nebo jsem si věřil až moc, měl jsem kotouč odehrát do pr*ele a nehrát si s ním. Pak se stalo, co se stalo.“

Oklepal jste se rychle?

„Stane se to, takový je hokej. Jede se dál.“

Proč vám zrovna Karlovy Vary jako soupeř nesedí?

„Odchytal jsem proti nim teprve druhá zápas, platí ale, že pokaždé je utkání jiné. Prohrálo se, ale jede se dál.“

Prohra každopádně mrzí o to víc, že jste ztratili sérii 13 domácích výher v řadě, že?

„Samozřejmě. Mrzí ale každá prohra, vyhrát chcete pokaždé. Měli jsme to ve svých rukách, bohužel se nám nepovedlo bodovat.“



Bodovat se nepovedlo také kvůli výbornému Janu Bednářovi v bráně Energie.

„Chytal výborně. Držel Karlovy Vary v zápase, ve druhé třetině předvedl výtečné zákroky... Podle mě Energii ve druhé třetině zápas vyhrál.“

Řekli o chybě Dominika Hrachoviny:

Střelec branky Martin Rohan: „Liberecký gólman špatně rozehrál. Ondra Beránek mi puk přistrčil, chytal proti mně už jen hráč a prostřelil jsem ho. Asi to bylo těžké než normální gól. Jen jsem do puku práskl, ani jsem moc nemířil. Střela spadla do brány a jsem rád.“



Brankář Energie Jan Bednář: „Taková věc se stane i frajerům v NHL. Dominik odchytal x zápasů výborně, drží celý Liberec… Byla to jeho chyba, ale stane se i větším frajerům.“

Útočník Bílých Tygrů Marek Zachar: „Stane se to, H0rášek nám kolikrát zachránil záda. Každý dělá chyby, hokej je koneckonců hra o chybách.“

