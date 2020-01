Hertl jako hvězda pop music: Co ty na to, Justine? Střelbu ale zazdil | iSport.cz

Proč? Co to je sakra za fórek? Možná jste to zaregistrovali, možná ne. Každopádně Binnington před několika týdny při svých toulkách po Instagramu zavítal na profil kanadské popové hvězdy, kde Bieber zrovna v jednom příspěvku pyšně prezentoval své hokejové umění, kdy během přátelského utkání vymíchal drzým zakončením brankáře.

„Jak vždycky říká moje žena: Mám šikovné ruce,“ ocenil sám sebe rodák z Londonu v Ontariu, čímž vyprokoval Binningtona k reakci. „Já a ty. Deset nájezdů. Jestli aspoň jeden proměníš, obarvím si hlavu na blond,“ napsala kometa poslední sezony, která dovedla St. Louis až ke Stanley Cupu.

A odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. „Co se spíš vsadit o deset tisíc dolarů a pošleme je na charitu," dal celé špičkované záslužný rámec Bieber. Tolik začátek příběhu, do jehož děje během páteční noci umně vklouzl i Tomáš Hertl, který si na hudební ikonu na pár vteřin zahrál.

"Jejich debatu všichni viděli na sociálních sítích. Je skvělé pro hokej, když se do něj chce zapojit někdo jako Justin Bieber. Myslím, že se to všem líbilo. Nebyl to tedy můj nápad, tu masku jsem dostal od pořadatelů před nájezdem. Proč zrovna já? Asi mě slyšeli ve sprše, když jsem si zpíval," vysvětlil svou exhibici Hertl, který byl na letošní 2020 Honda NHL All-Star Game nominován dodatečně, když ve výběru Pacifické divize nahradil spoluhráče Logana Couturea.

Po skončení exhibice Hertl zpěváka, kterého sleduje na Twitteru přes 108 milionů lidí, lehce popíchl. "Ahoj Justine, co na to říkáš?", napsal Hertl a post doplnil srdečnými smajlíky.

A jak nájezd dopadl? Úsměvně, Hertl při svém pokusu hned na začátku viditelně podklouzl. „Udělal jsem to záměrně. Bylo to jako vtip, ale když jsem spadl, maska se začala pohybovat, takže jsem neviděl puk, tak jsem byl před střelou trochu nervózní. Ale alespoň mohu říct, že jsem byl na pár vteřin Justinem Bieberem,“ smál se český sympaťák.

Jeho nápad ocenil na Twitteru i uznávaný expert na NHL Greg Wyshynski. "Tomáš Hertl je příliš ryzí a báječný na NHL," napsal dopisovatel ESPN.

VIDEO: Podívejte se na nájezd Tomáše Hertla/Justina Biebera

Binnington nakonec nájezdy ovládl, když lapil deset zakončení za sebou. Hertl se krom nájezdů představil i v soutěži na přesnost střelby, ve které skončil až sedmý s časem 17,161 sekundy, přestože trefil čtyři terče z první čtyř pokusů. Ale ten poslední v levém horním rohu se mu jako na potvoru dlouho nedařilo zacílit.

"První čtyři pokusy jsem trefil hned napoprvé, pak nevím, co se stalo. Protože jsem na Utkání hvězd poprvé, tak jsem si to užil. Ale jasně - pokud by se mi vedlo líp, užil bych si to ještě víc. I tak je to celkově super. V kabině sedíte s největšími rivaly. Kluci z Vegas Golden Knights jsou obvykle ti největší soupeři, teď se krásně pobavíme," řekl Hertl pro českou mutaci NHL.com

Nejpřesněji pálil americký obránce Jaccob Slavin z Caroliny, který sestřelil pět virtuálních terčů v brance za 9,505 sekundy.