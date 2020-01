Balík na hokejovou záchranu už se točí. A co kdyby se použil příště jinde? | iSport.cz

Závody ve zbrojení se rozjely. Každý dělá, co umí, extrémně aktivní jsou hlavně týmy na dně. Kdo bude hrát o play off, má čas do konce ledna, klidně poslední den může dotáhnout totální bombu. Nehoří to. Stačí až na klíčové zápasy.

Pardubice, Litvínov i Vítkovice oslovují agenty, řeší výměny, potřebují týmy nadupat teď. Jim už jede baráž, která se potáhne celou poslední čtvrtinu. A tak Pardubice nakupují z peněz mecenáše Dědka, které věnoval klubu jako sponzorský dar. Litvínov zase vyrazil s ruksakem do chemičky, jestli by tam nepovalovalo něco peněz. Povalovalo. Tohle není jízda na dluh, kluby si v nouzi sehnaly velké prostředky na záchranu. Neprožírají budoucnost. Vlastně se nedivíte, lepší než čekat na smrt. Jen Vítkovice ještě finanční spirálu neroztočily naplno, byť se šušká, že i boss Pavlík je připravený koupit kvalitu.

Jenže zároveň zaráží jiná věc. Proč tahle akce, že do extraligového týmu najednou natečou miliony navíc, najednou jde? Ano, hraje se o všechno. O všechno jde Litvínovu i Pardubicím ale už dlouho. Není to jedna blbá sezona. Velké peníze se teď použijí na nákupy veteránů (Pardubice), plus vyplacení veteránů (Litvínov). Představte si, co byste za dva miliony pořídili, pokud byste je nacpali do mládeže. Klidně tři trenéry dovedností na rok. Sem se český hokej potřebuje posunout. Nebát se investovat do budoucnosti, ne lepit díry.

Nejvyšší soutěž postupně míří k tomu, že pod sebou zavře vrata, zatrhne sestup, nasadí licenční podmínky. Nezáleží, jestli to bude za rok, za tři, za pět let. Zkrátka tohle bude budoucnost extraligy. Pokud se všechno dobře naplánuje, promyslí, včas oznámí a uslyšíte, že to hokeji může víc pomoci než uškodit, bude mít takový krok logiku.

Do té doby by ale manažeři mohli zkusit své donátory přesvědčit, že existuje i jiné zviditelnění než jenom přes velké nákupy a krátkodobé investice do hotových hráčů před koncem kariéry (nic proti nim, když mají nabídku, byli by hloupí, kdyby ji nepřijali). Protože i když zrušení sestupu ušetří starosti, určitě i peníze, tak znamená, že peníze, které přitekly do hokeje teď, by v nesestupové lize stoprocentně nebyly.

Hodně důležité bude, jakým směrem hokejové hnutí bude uvažovat dál. Protože větší investice do mládeže, tedy do jejich trenérů, specialistů na výživu, rozvoje zázemí ve výsledku zlevní i provoz toho nejdražšího, tedy prvního týmu. Ano, k tomu samozřejmě potřebujete i kvalitní mládežnické soutěže, které prostě nemůže hrát každý, kdo dovede překládat. Potřebujete, ať spolu hraje kvalita. Jedině tak ti lepší hráči zůstanou doma, odchodů ven v juniorském věku nebude tolik. Sebevědomý a silný tým, který zvládne ve své akademii pilovat talent, pak nebude skučet, že šli tři hráči na draft a do Ameriky. Protože vedle nich vyroste dalších „X“ lidí pro extraligu.

Ano, třeba tohle může způsobit, když pošlete o dva miliony ročně k mládeži víc. Jasně, na výsledek si počkáte. Ovšem bude pak daleko lepší, než když nakoupíte jednorázově posily.