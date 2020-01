Talent Bednář zase (z)ničil Liberec: Bál jsem se, aby z toho nebyl průser | iSport.cz

Co myslíte, kterému gólmanovi se v sezoně doteď dařilo nejlíp na ledě lídra tabulky z Liberce? Janu Bednářovi. • Pavel Mazáč (Sport)

Co myslíte, kterému gólmanovi se v sezoně doteď dařilo nejlíp na ledě lídra tabulky z Liberce? Tipujete Dominika Frodla, Denise Godlu, nebo Gašpera Krošelje? Samá voda, nechte se podat. Janu Bednářovi. Karlovarský talent v prvním vzájemném duelu pod Ještědem vychytal nulu, ve druhém dotáhl Energii ke třem bodům. Počty zákroků 39 a 36, výsledky 4:0 a 3:2. Energetici jsou navíc jediným týmem, který Severočechy porazil u nich doma v obou případech. Šanci má v neděli ještě Hradec Králové.

Z fleku by si mohl otevřít brankářskou poradnu, zrovna teď by se u něj dveře nezastavily. Hlavní téma? Jak zastavit Liberec na jeho ledě. Bílí Tygři čas od času rozdávají doma příděly, debakl si odvezly Třinec, Kometa i Plzeň. Až do pátku vyhrála Augustova parta 13 zápasů v Home Credit Areně za sebou, pak přišla řada na Jana Bednáře... A pochytal všechno možné.

Několikrát mu sice pomohly tyče, štěstí však, nejen podle známého pořekadla, přeje připraveným. Jaký je recept 17letého gólmana na lídra tabulky? A co se mu honilo hlavou?

Druhý zápas v Liberci, podruhé berete tři body. Co myslíte, svědčí vám sever Čech?

„Zápasy s Libercem pro mě nejsou nějak jiné než někde jinde, vážně ne. Ale předchozí utkání se mi tu povedlo, což se projevilo a trochu víc jsem si asi věřil. Na druhou stranu první třetina tak vůbec nevypadala...“

Valila se na vás jedna akce za druhou. Tyče cinkaly, puky se odrážely od mantinelů do všech stran...

„Abych byl upřímný, během prvních komerčních pauz jsem se bál, aby z toho nebyl průser. První tři puky mi vypadly a čtvrtý byl gól. Moc dobře jsem se necítil, ale vše se zvedlo.“

Čím to? Obecně pokud se gólman necítí dobře na začátku, nenahodí se úplně lehce, ne?

„Nevím, vážně ne. Nedokážu si to nijak odůvodnit, od druhé třetiny to bylo lepší. Je dobře, že jsme utkání ubojovali. Jde každopádně o práci celého týmu, není to vůbec tak, že bych na bodech měl velký podíl a ostatní ne. Přijeli jsme jako tým a jako tým se snažíme vystupovat i hrát na ledě.“

Pomohlo vám v nabírání jistoty na ledě něco speciálního?

„Nejdůležitější je, aby člověk nikdy nepřestal věřit. Jakmile přestanete věřit, je to v háji. Ale každému pomáhá něco jiného: někdo si osahá tyčky, někomu zase pomáhá, když si pro sebe něco řekne. Tentokrát si to ani sám nedokážu odůvodnit, v první třetině nic moc a pak se to najednou překlopilo.“

V klidu byste si ale, s trochou nadsázky, na vizitku mohl dopsat, že jste expert na nejofenzivnější tým extraligy.

„Jde o zápasy, kdy na mě letí víc střel. Pro brankáře je větší vytížení vždycky lepší, než když půl zápasu jen stojí a jde na něj pár nahození. Připravuju se ale na Liberec úplně stejně jako na každý jiný zápas.“

Minule jste na ledě Bílých Tygrů vychytal nulu a hladil jste si tyče. Co teď?

„V první třetině taky. Domácí ji dvakrát trefili a spoustu puků mi vypadlo, ale situace se otočila. Štěstí se ke mně přiklánělo dál, jsem vážně rád za tři body.“

Co byste řekl k chybné rozehrávce Dominika Hrachoviny ze 44. minuty? Asi s ním dokážete soucítit, že?

„To se prostě stane. A stane se to i frajerům v NHL. Dominik x zápasů odchytal výborně, drží celý Liberec. Byla to jeho chyba, ale stane se zkrátka i větším frajerům.“

Mimochodem, figurujete v desítce nejlepších evropských gólmanů pro draft. A vysoko. Vnímáte predikce?

„Je to samozřejmě hezké a hlavně motivace i závazek k další práci. Vím, že mám draftový ročník... Kdyby se draft povedl, bylo by to super, ale snažím se tím nezabývat. Pak toho mám totiž akorát plnou hlavu a nesoustředím se na hokej.“