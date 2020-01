Roger Federer v posledním utkání ve skupině na Turnaji mistrů porazil Novaka Djokoviče a postoupil do semifinále • Reuters

Roger Federer si na Turnaji mistrů poradil s Novakem Djokovičem a postoupil do semifinále • Reuters

Krásná tenisová rozhodčí Marijana Veljovičová si od Rogera Federera do práce mluvit nenechala... • Koláž VIPsport

Švýcar se neovládl po nevyužitém brejkbolu za stavu 6:3, 2:6, 0:2 a 40:30 z jeho pohledu. Frustraci pustil ven a cosi zahartusil. A tak čárová sudí nelenila a po krátkém rozmýšlení klusala ke krasavici na umpiru. Tam si obě dámy cosi pošeptaly, načež následovalo známé: „Porušení kódu, slyšitelná vulgarita, pan Federer,“ napomenula maestra tmavooká grácie mezi lavičkami.

„Co jsem řekl?“ reagoval udiveně zdejší šestinásobný šampion. „To nemohu opakovat,“ slyšel noblesní odpověď. „Vy to nevíte?“ pokračoval lehce dotčený »Fedex«. „Ne, slyšela jsem pouze část, ale lajnová rozhodčí to slyšela velmi dobře,“ zdůvodnila trest Veljovičová.

Rodák z Basileje se vzápětí pustil do debaty s pedantkou z čáry. Rod Laver Arena začala bučet a pískat. Žena se s ním odmítla bavit. Dvacetinásobný grandslamový šampion brzy zjistil, že tudy cesta nevede. Debatu rychle utnul a dokráčel k trůnu usměvavé královny večera. Ta už delší diskusi nepřipustila a Federerovi před zraky pobavených lidí naservírovala jasné argumenty! V klidu, bez emocí....

Legenda se otočila a zmizela zpátky k základní čáře. Soupeři poslal omluvné gesto a hra mohla pokračovat... Na pozápasové tiskové konferenci třetí hráč světa přiznal, že volil přehnaná slova. Napomenutí přijal. Co řekl, však specifikovat nechtěl: „Byla to směs různých jazyků a zdá se, že jim čárová rozhodčí rozuměla. To jsem nevěděl. Příště si arbitry budu muset víc proklepnout,“ žertoval.

Štramanda Veljovičová se během chvilky stala nejvyhledávanějším »klíčovým slovem« internetových vyhledávačů. Nová hvězda učarovala také kanadské celebritě Eugenii Bouchardové. „Rozhodčí v tomto zápase Roger/Tennys je superkrásná,“ napsala na Twitter a přidala smajlíky s vytřeštěnými srdíčky místo očí.

Kdo je ta půvabná žena? Rodačka z Bělehradu. Minulý pátek oslavila třiatřicetiny. Zlatý odznak - nejvyšší licenci, jež vás opravňuje rozhodovat ty nejprestižnější zápasy, vlastní pátým rokem! A tak má za sebou finále ženské dvouhry na Australian Open 2018, finále Wimbledonu 2019 i zápas o titul ve Fed Cupu v témže roce.

„Tenis byl vždycky mojí vášní. Když jsem ho jako malá hrála, bylo mým snem, zažít Wimbledon. Klidně jako divák,“ uvedla v rozhovoru pro Mezinárodní tenisovou federaci. Práce rozhodčí ji naplňuje. „Je to skvělá, velká životní zkušenost. Všem bych to doporučila,“ doplnila nadšeně.