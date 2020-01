Australian Open: Petra Kvitová končí ve čtvrtfinále, podlehla světové jedničce | iSport.cz

Australská tenistka Asleigh Bartyová slaví postup do semifinále Australian Open po výhře nad Petrou Kvitovou • ČTK

Třiadvacetiletá Bartyová se stala první australskou semifinalistkou po 36 letech a v boji o finále se střetne s Američankou Sofií Keninovou. Turnajová čtrnáctka ve čtvrtfinále porazila Ons Džabúrovou z Tuniska dvakrát 6:4.

Česko má jistou finalistku čtyřhry žen. V semifinále se utkají nejvýše nasazené Barbora Strýcová s tchajwanskou spoluhráčkou Sie Šu-wej a turnajové čtyřky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou.

Utkání dvojnásobné wimbledonské vítězky Kvitové s Bartyovou rozhodla hodinu a sedm minut dlouhá první sada. Česká tenistka hrála na hranici rizika, snažila se pálit vítězné údery a dostávala soupeřku pod tlak. Využila ale jen jeden z devíti brejkbolů, přičemž pět z nich měla za stavu 3:3, kdy vedla při podání Australanky 40:0. Game trval skoro deset minut a Bartyová k nadšení obecenstva servis udržela.

Úvodní set tak dospěl do tie-breaku a Kvitová měla za stavu 6:5 setbol. Bartyová ho ale při svém podání odvrátila a sama setbol využila.

Ve druhé sadě už Kvitová odpadla. S pestře hrající Bartyovou, která se skvěle bránila a hrála dlouhé míče, brzy prohrávala 0:4. Snížila na 2:4, ale po dvojchybě znovu přišla o podání a Bartyová zápas ukončila esem.

Česká tenistka ve finále čtyřhry

Strýcová a Sie Šu-wej zdolaly ve čtvrtfinále Američanky Jennifer Bradyovou a Caroline Dolehideovou dvakrát 6:2. Krejčíková se Siniakovou se do svého prvního semifinále v Melbourne dostaly po výhře 3:6, 6:2 a 6:3 nad kanadsko-lotyšskou dvojici Gabriela Dabrowská, Jelena Ostapenková.

„Katka a Bára jsou ohromně těžkými soupeřkami, jsou sehrané. Bude to extrémně náročné i proto, že se známe,“ řekla třiatřicetiletá Strýcová před semifinále. „Aspoň bude nějaká Češka zase určitě finále. Je vidět, že nás je hodně,“ řekla Siniaková.

Krejčíkové se daří i ve smíšené čtyřhře. Loňská vítězka mixu s Američanem Rajeevem Ramem letos hraje s Chorvatem Nikolou Mektičem a po výhře 4:6, 6:4 a 10:8 nad americko-australskou párem Amanda Anisimovová, Nick Kyrgios už postoupili do čtvrtfinále.

Federer odvrátil sedm mečbolů a je v semifinále Australian Open

Švýcarský tenista Roger Federer předvedl podruhé na letošním Australian Open velký obrat a popatnácté postoupil na úvodním grandslamu sezony do semifinále. Ve čtvrtfinálovém utkání s Američanem Tennysem Sandgrenem odvrátil sedm mečbolů a vyhrál 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 a 6:3. Obhájce titulu Djokovič zdolal přes problém s čočkami v závěru Kanaďana Milose Raonice 6:4, 6:3 a 7:6.

Ve třetím kole potřeboval šestinásobný vítěz turnaje Federer přes čtyři hodiny, aby udolal domácího Johna Millmana. Zvítězil v super tie-breaku páté sady, v kterém prohrával 4:8.

V duelu se Sandgrenem, až stým hráčem světa, po získané první sadě Federer ztrácel. Američan skvěle podával a favorita přehrával i ve výměnách. Ve třetím setu za stavu 0:3 se nechal Federer ošetřit, ale set nezachránil.

Ve čtvrtém setu si oba drželi servis a za stavu 4:5 odvrátil Federer tři mečboly. Další čtyři ustál v tie-breaku, v kterém prohrával 3:6 a 6:7, aby proměnil první setbol. V rozhodující sadě získal brejk na 4:2 a dovedl zápas k výhře.

„Občas potřebujete štěstí a dnes jsem ho měl kupu. Nezasloužil jsem si to, ale stojím tady a jsem šťastný,“ řekl Federer po utkání a přikývl, že jde o zázrak. „To je. Sedm mečbolů nebo kolik. Nevím, jak jsem to dokázal. Jen jsem doufal, že nenapálí vítěznou ránu. Pro Sandgrena to musí být těžké, byl lepší,“ dodal. Jeho 15 semifinálových účastí na jednom grandslamu je rekord.

Roger Federer odvrátil ve čtvrtfinále Australian Open sedm mečbolů a porazil Američana Tennyse Sandgrena 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 a 6:3. • Foto Reuters

Sandgren měl všechny mečboly až na jeden při soupeřově podání a většinu zkazil. Třikrát udělal nevynucenou chybu z bekhendu, dvakrát z forhendu a jednou nezvládl return. Jen při šestém mečbolu si Federer došel pro vítězný úder na síť.

Dvacetinásobný grandslamový vítěz se jen výjimečně nechává během zápasů ošetřovat. „Nemám to v oblibě, ale začal jsem cítit tříslo, nohu a nakonec jsem si řekl, že to je potřeba. Omlouvám se,“ řekl Federer, který nikdy v kariéře nevzdal zápas. „Musíte vyhodnotit, jaké mohou být následky zranění. A nikdy nevíte, jak je na tom soupeř, jestli ho taky něco nebolí, jestli neznervózní. Vždycky může přijít šance.“

Federer se stal nejstarším semifinalistou Australian Open od roku 1977, kdy byl mezi nejlepší čtveřici dvaačtyřicetiletý domácí tenista Ken Rosewall. Grandslamové semifinále hrál starší tenista naposledy v roce 1991 na US Open, kde bylo Američanovi Jimmymu Connorsovi 39 let.

Djokovičovi komplikovaly postup jen čočky

Sedminásobný vítěz úvodního grandslamu sezony Djokovič procházel utkáním s Raonicem trpělivě. V prvním setu využil devátý brejkbol, který byl zároveň setbolem. I ve druhé sadě mu stačilo jedno získané podání soupeře. Při svém servisu oba Kanaďanovy brejkboly v utkání odvrátil a jinak prakticky žádné hrozbě nečelil.

Komplikace měl až za stavu 4:4 ve třetí sadě. Srb si musel jít vyměnit kontaktní čočky. „Nic nevidím,“ vysvětloval sudímu. Oči měl při návratu zarudlé a o další pauze si je prokapával. Často si pak přikládal na obličej ručník. Dotáhl ale set do tie-breaku a v něm už žádné komplikace neměl - Raonicovi povolil jen bod.

„Omlouvám se Milosovi, fanouškům, to se často nevidí. Nebyla to taktika, schválně, prostě jsem musel. Moc jsem toho neviděl a musel čočky vyměnit,“ řekl Djokovič. „Dva sety jsem odehrál skvěle a ve třetím zvládl perfektně tie-break.“

Djokovič s Federerem odehrají padesátý vzájemný souboj. Srb vede 26:23 a vyhrál i tři ze čtyř duelů na Australian Open, shodou okolností všechny tři v semifinále. „Mám před Rogerem respekt a vážím si jeho úspěchů. S ním a s Rafou (Nadalem) jsme velcí rivalové a díky nim jsem tam, kde jsem. Ať vyhraje ten lepší,“ řekl Srb.

„Dvakrát jsem se štěstím proklouzl dál, takže půjdu do zápasu bez očekávání, protože už jsem mohl dávno lyžovat ve Švýcarsku,“ smál se Federer.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 71 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Federer (3-Švýc.) - Sandgren (USA) 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3,

Djokovič (2-Srb.) - Raonic (32-Kan.) 6:4, 6:3, 7:6 (7:1).

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Bartyová (1-Austr.) - Kvitová (7-ČR) 7:6 (8:6), 6:2,

Keninová (14-USA) - Džabúrová (Tun.) 6:4, 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Sie Šu-wej, Strýcová (1-Tchaj-wan/ČR) - Bradyová, Dolehideová (USA) 6:2, 6:2,

Krejčíková, Siniaková (4-ČR) - Dabrowská, Ostapenková (6-Kan./Lot.) 3:6, 6:2, 6:3.