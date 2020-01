Australian Open | Protest Navrátilové! Vadí jí jméno kurtu, s McEnroem mají problém | iSport.cz

V New Yorku na párty v roce 1985. • Getty Images

V Melbourne si připomněli 50. výroční triumfu Margaret Courtové, u té příležitosti váženou dámu pozvali na kurt a během duelu Rafaela Nadala s Nickem Kyrgiosem jí diváci mohli zatleskat a poděkovat za její vynikající kariéru.

Jenže Margaret Courtová není v očích veřejnosti jen kladnou osobností. Už v minulosti byla kritizována za své názory. Vyjadřovala se proti homosexuálním partnerství, má kritický pohled na transgenderovou politiku. Na takové projevy jsou někteří lidé v dnešní době obzvlášť citliví.

V den výročí jejího triumfu na Australian Open, který slavila v roce 1970, došlo k otevřenému protestu. Martina Navrátilová a John McEnroe vyzvali organizátory k tomu, aby její kurt přejmenovali. Natočili video pro stanici Eurosport, v ruce drželi transparent Evonne Goolagong Arena - jde o přání, aby se kurt jmenoval po jiné někdejší australské tenisové šampionce pocházející z rodiny Aboriginců, tedy původních obyvatel Austrálie.

McEnroe v natočeném videu mluví o „šílené tetě z Austrálie“. „Je pouze jedna věc delší než výčet tenisových úspěchů Margaret Courtové. A to je seznam jejích útočných a homofobních výroků,“ prohlásil prostořeký Američan, který na letošním Australian Open zpovídá hráče přímo na centrkurtu Rod Laver Areny.

Navrátilová svůj názor rozepsala ve sloupku pro web tennis.com. „Když se letiště, budovy, ulice a stadiony pojmenují podle určitých lidí, měla by to být výsada pouze výjimečných osobností - našich hrdinů,“ začala československá, později americká legenda.

„Margaret Courtová ale do takové kategorie nepatří. Nikdo nezpochybňuje její úspěchy na kurtu, její stopa ve sportu zůstane navždy výrazná. Nerada to říkám, ale Margaret Court Arena musí být přejmenována. Jako nejlepší náhradu vidím Evonne Goolagongovou. Ta je ztělesněním toho, co znamená opravdový vzor nebo hrdina,“ dodala Navrátilová, jež dlouhodobě patří k hlasitým bojovnicím proti jakékoliv nerovnoprávnosti.

Otevřené vystoupení bývalých tenisoých hvězd vyvolalo slušný poprask. A také reakci od samotného vedení turnaje, které jejich aktivismus nelibě nese.

„Přijímáme rozmanitost a právo lidí na vlastní názor, stejně jako právo na jeho hlasité vyjádření. Ale Australian Open má svá pravidla a protokoly, jak může na našem turnaji, velké globální akci, vystupovat jakýkoliv účastník, host nebo fanoušek. Dva významní hosté tento protokol porušili a my to s nimi řešíme,“ zní oficiální reakce ze strany direktoriátu turnaje.