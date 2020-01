Před utkáním mezi New Orleans a Bostonem drželi hráči i fanoušci minutu ticha za zesnulého Kobeho Bryanta • Reuters

Památku zesnulého Kobeho Bryanta uctili také před zápasem mezi New Yorkem Knicks a Brooklynem Nets • Reuters

Paluba vrtulníku, jenž se s Bryantem v neděli dopoledne zámořského času zřítil • State of Illinois

Kokpit vrtulníku, v němž přišel Kobe Bryant s dcerou a dalšími sedmi pasažéry o život • State of Illinois

Devětadvacet let starý vrtulník, ve kterém našli smrt Kobe Bryant se třináctiletou dcerou Giannou a dalších sedm lidí - Sikorsky-76B • State of Illinois

Hvězda NBA Kobe Bryant u svého soukromého vrtulníku • State of Illinois

Jeden z historicky nejlepších hráčů NBA používal helikoptéru dlouhá léta místo auta. Kvůli chronickým potížím s koleny by totiž nevydržel sedět »stísněný« ve voze jako běžný smrtelník. A protože byl ve vzduchu jako doma, postupem času Kobemu otrnulo a své piloty hecoval k nebezpečným eskapádám!

Záběry z nehody vrtulníku, při níž přišli o život basketbalista Kobe Bryant (†41) s dcerou a dalších sedm lidí

Jednu takovou odhalil generální manažer Rob Pelinka (50) z celku Los Angeles Lakers, kde Bryant strávil celou svou 20letou kariéru. Jednou si vyrazili na společný vyhlídkový let nad městem, Pelinka ovšem netušil, že se tím lapil do Kobeho pasti! Přímo nad centrem metropole se basketbalista otočil na pilota a řekl: „Teď!“

Šlo o předem domluvený »vtípek«, při němž se vrtulník zdánlivě vymkl kontrole. Stroj se ve vzduchu zmítal z jedné strany na druhou, když přišel ještě větší šok – pilot odpojil oba motory! „Málem jsem dostal mrtvici! Celý život se mi promítal před očima a Kobe tam seděl jakoby nic,“ vzpomíná s hrůzou v očích Pelinka. Helikoptéra se bezvládně řítila k zemi, než Bryant zase pokynul na pilota, ten mašinu opět nahodil a nakonec bezpečně přistáli.

Také nedělní – a bohužel poslední – Bryantův let nesl ovšem prvky zbytečného riskování. Pilot Ara Zobayan (†50) se totiž v hodně nepříznivých podmínkách (nad Los Angeles se rozprostírala mlha) vykašlal na podporu přístrojů a letěl jen »na vizuál«. Jenže když vletěl do hustého mraku, ztratil podle všeho orientaci a stroj nakonec poslal do skály.

Kromě něj a Kobeho za to zaplatila životem i basketbalistova dcerka Gianna (†13) a dalších šest pasažérů.