Kobe při Super Bowlu: záběry s dcerou vás dojmou. Hvězdy NFL ve smutku | iSport.cz

Největší zápas Ameriky bude provázet temná linka, o tom není sporu. Šokující smrt legendárního basketbalisty Kobeho Bryanta zasáhla svět těsně před startem týdenní show, která Spojeným státům pomáhá vyplnit netrpělivé čekání na Super Bowl, titulový zápas NFL amerického fotbalu. Být tu stále s námi, Bryant by nezůstal stranou, to je jisté. Osobnosti NFL se přirozeně přidávají ke všem, kteří mu vzdávají úctu.

Fly! Eagles! Fly! Kobe Bryant spojil svou basketbalovou kariéru s Los Angeles, ale byl rodák z Philadelphie, Rockyho města. A před dvěma lety o tom přesvědčil celý svět. Jeho žena Vanessa tehdy pustila na sociální sítě záběry, na nichž její muž sledoval poslední sekundy Super Bowlu, v němž podceňovaní a hrdinní Philadelphia Eagles odolávali poslednímu náporu New England Patriots.

„Ne! Ne! Ne! Ne! Ne! Ne! Ó, můj bože… Jo! Vyhráli jsme!“ skotačil Bryant v bílém tričku a se svojí dcerou Biankou na ramenou. Záběry provází Vanessyn pobavený smích.

Klubová písnička Fly, Eagles Fly! tehdy provázela úžasný příběh outsiderů play off. Philadelphia se dostala do Super Bowlu a v závěrečných momentech základní doby byla mučivě blízko k titulu. Jenže vedení o 8 bodů v NFL ještě neznamená jistotu. Mocní Patriots měli Toma Bradyho, který z půlky hřiště v posledním zoufalém pokusu z půlky hřiště sháněl v end zoně hromovitou postavu Roba Gronkowského. Výsledek byl stále na vážkách.

„Vím, že jsem se choval jako roční batole. Neovládl jsem se. Vidíte balon ve vzduchu, je tam Gronk. Prosím, ne… A pak balon spadl na zem. Jo! Myslím, že, jsem si natrhl hamstring, jak jsem skákal,“ vzpomínal Bryant o pár dní později.

Když se roznesla děsivá zpráva o jeho skonu v ohni trosek havarovaného vrtulníku, i tyhle vzpomínky se znovu oživily. Zvlášt, když se už v neděli v Miami Gardens koná další Super Bowl mezi San Francisco 49ers a Kansas City Chiefs.

Mentalita Mamby stále žije

„Je to smutné. Znal jsem Kobeho z Philadelphie a byl to skvělý člověk. Je mi moc líto jeho rodiny. Zotaví se z toho, jsou silní, budou jako on,“ komentoval zprávu o Bryantovu odchodu kouč Andy Reid, jenž kdysi přivedl Eagles do Super Bowlu, aby v něm zažil bolestnou porážku. V neděli bude mít s Kansas City Chiefs další šanci.

„Neměl jsem to štěstí, abych se s Kobem setkal. Měl ale na můj život velký vliv,“ řekl Patrick Mahomes, quarterback Chiefs a současná tvář NFL. „Den před zápasem se stále na youtube dívám na jeho videa. Poslouchám, co říká, jak dává všemu jinou perspektivu. Je to tragédie. Modlím se za jeho rodinu.“

Man not Kobe... Prayers to his family and friends! #RIPMamba — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) January 26, 2020

Cornerback Richard Sherman, který se bude v Super Bowlu v dresu San Francisco 49ers snažit zachytávat Mahomesovy přihrávky, se s Bryantem osobně znal.

„Je to opravdu smutné, byl mým přítelem, mým mentorem. Půjdu na hřiště a budu se snažit dominovat, tak, jak by to chtěl. Mentalita Mamby stále žije,“ řekl Sherman s připomínkou Bryantovy hráčské filozofie.

NFL už Bryanta uctila v neděli při utkání hvězd, tzv. Pro Bowlu, kde mu věnovala minutu ticha a fanoušci sborově vyvolávali jeho jménu. Je pravděpodobné, že vzpomínka na legendárního basketbalistu bude přítomná i při Super Bowlu.

A moment of silence turned into a “Kobe” chant at the Pro Bowl #RIPKobe (via @Felddman) pic.twitter.com/0QmJfNvdnM — Barstool Sports (@barstoolsports) January 26, 2020

„Kobe Bryant patří mezi tři nejlepší basketbalisty historie. Hodně fanoušků amerického fotbalu je i fanoušky basketbalu, hráči se často znají. Bude to mít velký vliv na celý týdenní běh až k Super Bowlu,“ líčí Matěj Hejda, novinář píšící o americkém fotbale v podcatu na webu iSport.cz. „Minuta ticha během zápasu je minimum, co proběhne. Vůbec bych se nedivil, kdyby v osmé, nebo čtyřiadvacáté minutě, což byla čísla, která Kobe Bryant během kariéry nosil, byl potlesk vestoje nebo vyvolávání jeho jména.“

SUPER BOWL LIV San Francisco 49ers vs. Kansas City Chiefs Pondělí 0.30 Hard Rock Stadium, Miami Gardens PP Sport 1

Svět truchlí. Legenda NBA Kobe Bryant tragicky zahynul při pádu vrtulníku