Australian Open | Slzy za Kobeho, pak show. Kyrgios dřel i skákal rybičky, Nadal ho chválil | iSport.cz

Dechberoucí tenisové výměny přebila smutná zpráva o tragickém úmrtí Kobeho Bryanta (†41). „Co k tomu říct? Vzbudil jsem se s touhle hrůznou zprávou. Je to obrovsky smutné, byl to jeden z nejlepších sportovců historie. Zaslouží si velký aplaus,“ prohlásil po utkání v rozhovoru na kurtu s legendárním Johnem McEnroem postupující Rafael Nadal.

Španěl si po výhře nasadil kšiltovku LA Lakers, kde Bryant odehrál celou úchvatnou kariéru. Jeho život ukončila tragická nehoda vrtulníku, kde zahynula i jeho třináctiletá dcera Gianna Maria (†13) a dalších sedm lidí na palubě.

„Vždycky chtěl dosáhnout ještě dalších úspěchů, zvýšit svůj výkonnostní level. Celý sportovní svět ohromně inspiroval. Kobe zůstane v našich srdcích po celý život,“ pokračoval 33letý tenista, který se s Bryantem potkal díky společnému známému, španělskému basketbalistovi Paulu Gasolovi.

Australský tenisový extrovert Nick Kyrgios připomněl Bryantovu památku už před samotným zápasem. Na kurt přišel v dresu se jmenovkou a číslem zesnulého sportovce, odehrál s ním i předzápasovou rozcvičku. Na lavičce schovával hlavu do dlaní, po tváři mu tekly slzy.

„Nikdy jsem se s ním nepotkal, ale viděl jsem hodně jeho zápasů. Byl to emočně velmi těžký den. Ale jestli něco, tak mě to ve hře motivovalo a pomáhalo. Jenže Rafa byl dneska opravdu skvělý,“ uznal Kyrgios, který v Bryantově dresu přišel i na pozápasovu tiskovou konferenci.

Dlouho očekávané osmifinále v Melbourne nabídlo po tenisové stránce opravdu exkluzivní show. Kyrgios předvedl všechno ze svého tenisu. Měnil rytmus hry, při jednom Nadalově náběhu k síti napálil míč tak tvrdě, že se soupeř volejem jen bránil. Skákal „rybičky“, lehal si na záda, gestikuloval i rozmlátil raketu.

Jenže nebylo mu to nic platné, na konci slavil španělský favorit. „Byl to náročný zápas. V prvním setu to vypadalo, že to mám pod kontrolou, ale to je vždy jen zdání. Když hraje Nick s takovým zaujetím jako dnes, tak je velkým přínosem pro náš sport, protože je jedním z největších talentů,“ prohlásil Nadal po vítězné čtyřsetové bitvě.

Zápas ukončil v tie-breaku čtvrtého setu, výhru slavil po třech hodinách a 38 minutách. Nadalem cloumaly emoce, postup přes těžkého soupeře si opravdu vydřel. „S takovým přístupem je to jeden z nejlepších hráčů. Takhle mám Nicka rád, líbí se mi, jak hraje,“ pochválil Nadal soupeře, se kterým se v minulosti několikrát dostal do rozepří, zejména kvůli přístupu k tenisu.

V osmifinále čeká španělskou tenisovou jedničku Dominic Thiem z Rakouska.