Kobe Bryant (†41) zemřel. Lidská tragédie, smutní Zídek. Mohli být spoluhráči | iSport.cz

Pamatuje start jeho úžasné jízdy. Dokonce je do NBA draftoval stejný tým – Charlotte Hornets. Zatímco Jiří Zídek v něm ale strávil tři sezony (1995 – 1997), Kobe Bryant byl hned po svém draftu (1996) vytrejdován do LA Lakers, kde zářil až do konce své kariéry v roce 2016. „ Jeho smrt je obrovská lidská tragédie ,“ říká první Čech v NBA pro iSport.cz.

Jak vy si tedy budete pamatovat na Kobeho Bryanta?

„Myslím, že to vykolejilo miliony lidí na celém světě a je těžké se s tím vyrovnat. Jednak proto, že to byl mladý člověk, velice úspěšný, na vrcholu svých sil a hlavně také, že to byl táta od rodiny čtyř dětí. Bohužel, při tom neštěstí s ním zahynulo jedno z jeho dětí. Je to obrovská lidská tragédie a hrozně těžko se mi hodnotí jeho sportovní výkony, protože ty jsou teď naprosto irelevantní.“

On prakticky začínal v NBA ve stejné době, kdy jste v ní byl i vy...

„Ano, jako třináctku ho draftovali Charlotte Hornets, kde jsem byl i já, a vytrejdovali ho. Mohl to být teoreticky můj spoluhráč, nicméně už bylo jasné, že lidé kolem Kobeho Bryanta jasně řekli, že v Charlotte hrát nebude. Že bude hrát buď v LA, nebo New Yorku – takže ten deal za Vlade Divace byl asi dohodnutý dávno před draftem.“

Nemrzelo vás to pak, že jste s ním neměl možnost si zahrát?

„Takhle to teď neberu. Vidím to hlavně jako obrovskou lidskou tragédii. Sám mám čtyři děti a nedokážu se přenést přes to, abych na něj vzpomínal jako na bezvadného sportovce, kterým bezesporu byl. Možná je jedním z nejlepších všech dob, ale to nejsem schopen uchopit. Pro mě je to obrovská lidská tragédie, která zasáhla jeho rodinu.“

Čím přesto podle vás uspěl?

„Bylo to o tvrdohlavosti, profesionalismu a perfekcionalismu. Dával jednoznačně najevo, že nic než vítězství ho neuspokojuje. Bylo sympatické ho sledovat jako člověka, který se dokázal srovnat i s koncem kariéry, získal Oscara... a bylo inspirující číst, jak investoval do sportovních drinků a jeho partner, který v nich měl majoritní podíl, říkal, že poslední hovor, který spolu měli, byl ve tři ráno a v pět už mu zase psal maily. Byl to člověk, který byl schopný podřídit a věnovat úspěchu vše – profesionál každým coulem. Velká inspirace pro všechny.“

Setkal jste se s ním pak třeba i po konci kariéry mimo palubovky?

„Ne. Ráno se mě ptaly děti, jestli jsem si i proti němu nezahrál, ale přiznám se, že nevím. Já už jsem na konci kariéry v NBA paběrkoval, takže jestli jsem proti němu seděl třeba na lavičce... to bych si fakt vymýšlel.“

Co tedy pak říkáte i na tu celosvětovou vlnu solidarity a gest, která se vznesla?

„Dokazuje to jeho dopad. Nejen po sportovní stránce, ale i po té životní. Měl dopad nejen na basketbal a jeho příznivce, ale napříč všemi sporty a společností. Viděl jsem třeba i tweety Donalda Trumpa nebo Baracka Obamy... Ty výrazy sympatií přichází ze všech stran a různých odvětví. Je jasné, že Kobe bude chybět.“