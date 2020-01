První tři těla ošetřovatelé odvezli na patologii ještě v neděli. Další dohledali pomocí dronů o den později. Koroner v úterý identifikoval pomocí otisků prstů čtyři těla, včetně Bryantova!

Nové záznamy NTSB rovněž dokazují, jak silný náraz to byl. Šance na přežití cestujících byla nulová. Sikorsky S-76B vystoupal do výšky 701 metrů nad mořem, aby znenadání začal prudce klesat rychlostí více než 10 metrů za sekundu. Těsně před nehodou byla rychlost zhruba čtyřtunového kolosu ďábelských 244 km/h.

Vrtulník začal bezprostředně po nehodě hořet. Podle vyšetřovatelů přitom stačilo málo, aby kopec minul. „Asi tak deset metrů,“ řekla Jennifer Homendyová, jedna z pěti členů správní rady NTSB! Podle ní mohlo tragédii teoreticky zabránit, kdyby měl dopravní prostředek nainstalovaný tzv. TAWS, varovný systém, co piloty včas upozorní na případné nebezpečí. V kokpitu nebyla ani černá skříňka! O to je vyšetřování složitější!

Tým odborníků na místě neštěstí našel alespoň mobilní telefon a iPad. Už vědí, že v tabletu byla nainstalována aplikace ForeFlight, kterou piloti používají ke studování letových plánů a aktuálního počasí. Možná právě to studoval pilot Ara Zobayan (se Sikorskym měl nalétáno minimálně 1250 hodin), když dvanáct minut kroužil pod mlhou u Glendale a čekal na povolení pokračovat v letu.

Natočil to David Lyudmirsky, jenž je na vrtulníky nad střechou zvyklý. Tentokrát mu ale přišlo něco zvláštního. „Snažím se zaznamenat všechny podivné věci nad svým domem,“ vysvětloval. O dvacet minut později došlo k tragédii. „Kroužil opravdu nízko. Mohli byste po něm něco hodit,“ dodal svědek.

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv