Mladý tenista Forejtek se svěřil Hrdličkovi: Líbí se mi Plíšková!

Zatímco jeden s Plíškovou žije, druhý po ní touží. Moderátor Michal Hrdlička je partnerem Karolíny, Jonáši Forejtkovi se zase líbí druhá ze sesterského dua, Kristýna. „Pořád platí, že se mi líbí. Nebudu říkat, že ne," smál se tenisový talent.

„Moc v kontaktu nejsme, jsem o hodně mladší a asi je to problém... Ale přítelkyni nemám," pokračoval Forejtek. Michal Hrdlička mu nabízel pomoc, u Karolíny by se mohl zeptat, jak to se situací vypadá. Ale Forejtek se smíchem a růžovějícími tvářemi odmítl.

Popsal i svůj vztah ke škole. Studuje na sportovním gymnáziu v Plzni, má individuální plán. „Teď jsem tam skoro nebyl, ale pozadu nejsem. Dostal jsem se s mojí třídou do čtvťáku a měl bych maturovat. Nevím, jestli to však stihnu."

Spolužáci mu pomáhají, po Davis Cupu na něj byli benevolentnější i učitelé. „Nemám do prvního pololetí skoro žádnou známku, bude to těžké. Po Davis Cupu mi učitelé pomohli. A dělají to i teď, chodím jen na zkoušky. Spolužáci mi posílají zápisky, den před testem se na ně podívám... Snažím se projít," dodal reprezentant.

