Vášeň na parketu! Rosický jako něžný tanečník uspokojil krásnou manželku!

Šťastný Tomáš Rosický krátce poté, co dal první branku po návratu do Sparty • Barbora Reichová / Sport

Co si asi šeptali do ouška? • Blesk - Pavel Machan, David Kundrát, Martin Hykl, Marek Pátek

Letmé doteky, láskyplné polibky a zamilované úsměvy… Rosických byl v pražském Obecním domě plný parket. Jízda to v jejich podání byla taková, že by jeden ani neřekl, že jsou spolu už takřka osmnáct let. Z toho šest jako manželé. Tak moc to mezi nimi jiskřilo!

„Bylo to krásný. Na plese jsme byli společně poprvé a moc jsme si to užili. Tančili jsme i jídlo bylo skvělé,“ popsala bývalá rosnička s tím, že na tenhle typ akcí vůbec nechodí. „Tohle bylo hodně výjimečné. Manžel mě pozval, takže to se nedalo odmítnout,“ přiznala krásná Radka.

Teď už ale musí její Tomáš znovu přeorientovat myšlenky výhradně na práci. Jeho Sparta už v sobotu načne prvoligové jaro soubojem s Libercem. A fanoušci Pražanů doufají, že to v podání rudých bude na trávníku stejný tanec jako v sobotu na Česko-Slovenském plese. To by totiž Letenští měli vyhráno!