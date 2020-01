Silvestrovské derby: Lafata o zlomené noze z přeboru i Spartě | iSport.cz

Absolvoval jste své druhé Silvestrovské derby, jaké bylo?

„Bylo hezké si s kluky opět zahrát, navíc proti Slavii. Škoda toho konce, kdy jsem mohl dát druhý gól z penalty, ale neproměnil jsem ji.“

Mrzí to hodně?

„To víte, že ano. Mohli jsme vyhrát. Škoda.“

Jak jste si užil Vánoce a bylo náročné se po nich vrátit na hřiště?

„Vánoce byly krásné, důležité pro mě bylo, že si je užily děti, které měly radost z Ježíška. Co se týče zápasu, tak musím přiznat, že když jsem vyběhl na hřiště, byl jsem trochu ztuhlý, ale pak už to šlo.“

Jaký byl váš první rok bez profesionálního fotbalu? Jak jste si užíval volna?

„Musím říct, že jsem toho měl tolik, že jsem se ani nestačil nudit. Možná, že jsem ve finále měl méně času, než jsem během kariéry míval. Rok jsem měl ale fajn a moc jsem si ho užil. Jsem rád, že jsem takové rozhodnutí (konec kariéry) předtím udělal a že už mám vše za sebou.“

Nesvrbí vás někdy nohy, když sledujete fotbal v televizi?

„To ne. Musím ale říct, že fotbal sleduji nyní mnohem více, než když jsem hrál. Ale nohy mě nesvrbí. Občas si jdu zahrát, aby se člověk vypotil, ale velký fotbal mi nechybí.“

Jak se vám zamlouvají výkony Sparty?

(oddychne si) „Před rokem jsem říkal, že věřím, že to bude lepší. Zatím to moc nevyšlo, tak uvidíme, co přinese další rok. Budu klukům držet palce, aby se jim dařilo.“

Co říkáte na to, jak si vede ve Spartě Libor Kozák, který je takovým vaším nástupcem?

„Určitě by bylo pro Spartu dobré, kdyby se pořádně střelecky chytil. Není to ale jen o Liborovi. Potřebuje dostat také nějaké balony a je to celkově o nějaké hře. Když bude mít Sparta tlak a bude mít šance, tak bude góly dávat. Pokud se ale do příležitosti dostane jednou za utkání, tak je to složité. Spartě ale fandím a doufám, že se zlepší.“

Během roku jste prodělal těžké zranění, když vám soupeř zlomil nohu, jak náročné bylo se s tím vypořádat? Během kariéry jste tak vážné zranění neměl.

„Nebylo to nic příjemného. Možná ale dobře, že se to stalo v tu dobu a ne za mého působení ve velkém fotbale. Pak už to se sádrou bylo dlouhé, když chtěl člověk něco dělat, ale nemohl nic. Dopadlo to ale dobře a už je to za mnou.“

Léčba proběhla bez problémů? Vše dopadlo, jak mělo?

„Někdy to ještě trochu cítím, ale hrát fotbal můžu, do lesa také můžu, takže mě to nijak neomezuje.“

Potkal jste se se soupeřem, kterým vám zranění přivodil, a promluvili jste si o tom?

„Nesetkal. Ani nevím, který kluk to byl. K fotbalu to ale patří. Nijak to neřeším.“

Během podzim jste stihl za Olešník nastřílet v krajském přebor šest gólů. Jak jste s dosavadním průběhem sezony spokojení?

„Chodíme si s kluky zahrát, baví nás to, vyhráváme, takže panuje velká spokojenost. Hlavně aby nás to takto bavilo i dál, pěkně jsme si zahráli a nikomu se nic už nestalo.“

Opět vedete jihočeský krajský přebor. Neuvažuje se letos o postupu do divize?

„Já určitě ne. (smích) Nechci mluvit za ostatní kluky, ale myslím, že ani oni ne. V tomto ohledu zůstáváme klidní.“

Zmiňoval jste, že máte více času na chození do lesa, tak jak se vám v myslivosti dařilo, ulovil jste nějaké zvíře?

„Tam to není úplně o tom, že člověk musí něco ulovit. Hlavní je mít na to čas a vychutnat si to, že se dostane do lesa. Když se povede něco ulovit, tak tím lépe, ale není to ta hlavní věc. Mně se letos zadařilo a ulovil jsem nějakého toho srnce a divoké prase.“

Co byste popřál fotbalovým fanouškům, Spartě a reprezentaci do roku 2020?

„Všem bych popřál hlavně zdraví. Co se týče národního týmu, tak bych chtěl, aby si to všichni, včetně fanoušků, ale i hráčů, užili a povedl se nějaký úspěch a dařilo se. Spartě bych přál zejména to, aby se jí uzdravil Bořek Dočkal. Myslím si, že ten Spartě opravdu hodně chybí a byla by škoda, aby takový fotbalista nepokračoval a nehrál dál. To je mé velké přání, aby se Bořek uzdravil a mohl hrát.“