Legendárního kouče Růžičku zasáhla smrt bývalého parťáka: Umřel příliš mladý!

Ve věku 57 let zemřel bývalý československý hokejový reprezentant Vladimír Svitek. O úmrtí někdejšího útočníka informoval košický klub, ve kterém Svitek strávil největší část kariéry a získal s ním v letech 1986 a 1988 ligový titul. • www.hckosice.sk

Spolu váleli za československý nároďák, s nímž v roce 1989 vybojovali bronz na mistrovství světa ve Švédsku. V bráně zářil Hašek, v první formaci s nimi válel Zdeno Cíger a byli postrachem turnaje. „Měl výbornou techniku hole a uměl dávat góly v pravý čas. Měl dobrou střelu, takový pološvih,“ popsal Vladovo umění Růžička v rozhovoru pro Blesk.

Rozuměli si i mimo led. „To mistrovství dopadlo poměrně slušně. Jenže to je ta sportovní část. Tohle je… tragédie, hrozný. Sport je sport, a pak je život. Zdraví je opravdu nejdůležitější. Je to o to horší, že nešlo o starého člověka,“ soukal ze sebe zdrcený Růžička.

O smrti kamaráda se dozvěděl od svého někdejšího asistenta z Chomutova Jana Šťastného, který nyní pracuje jako sportovní ředitel v Košicích, kde Svitek působil jako kouč dorostenců. „Hodně mě zaskočilo, že zemřel. Od Honzy jsem věděl, že má nějaké zdravotní problémy, ale nic bližšího,“ povídal bývalý reprezentační kouč a nyní trenér Hradce Králové.

„Budu na něj vzpomínat jako na perfektního kluka, výborného hokejistu a kamaráda. Hráli jsme spolu na mistrovství světa, nastupoval jsem s ním také ve dvacítkách. Vlado byl takový klidný pohodář, který se hodně usmíval. Byli jsme přátelé. Po kariéře jsme se párkrát viděli, ale málo. On byl v Košicích a já na druhé straně republiky. Když jsme však potkali nějakého společného známého, vždy jsme si posílali pozdravy,“ vzpomínal »Růža«.