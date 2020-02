Účet Hradce v Lize mistrů: Neprodělal. A to jsme ještě hodně šetřili, říká GM | iSport.cz

Odměny za hokejovou Ligu mistrů rostou. Třeba v příští sezoně má být celkový objem peněz v soutěži dvakrát vyšší než v sezoně 2016/17. Podle plánu má částka vyskočit z 37,5 milionu korun na 76,6 milionu. Teď si kluby rozdělily 58,6 milionu, ale pořád platí, že víc převažuje sportovní hledisko. Má cenu hrát CHL kvůli těžkým zápasům, ne pro výdělek. Na něj si sáhnou jen ti úplně nejlepší.

Teď byl v roli úspěšného týmu Mountfield HK. Prohrál finále s Frölundou, celkem si v Lize mistrů přišel zhruba na 6,7 milionu korun. Sláva to není. Ale ani finanční katastrofa, která by kluby ruinovala. „Jsme rádi, že poprvé neskončíme v červených číslech, to je pro nás pozitivní. Ale pořád platí, že pokud máte hrát jenom základní část a nepostoupíte daleko, v červených číslech skončíte a nic s tím nenaděláte,“ říká generální manažer klubu Aleš Kmoníček. Ano, sice klub vydělá ještě něco na vstupenkách, ale ty táhnou až v play off. A ve finále pořadatel má i výdaje typu zázemí pro VIP hosty soutěže, které vyjde kolem 200 tisíc korun.

Peníze z Ligy mistrů nejsou pro Hradec žádným významným přispěním do rozpočtu. „Že bychom si z nich něco pořídili? Ne, to se určitě nestane, nevyděláme žádnou významnou částku. Pokud bychom soutěž vyhráli a dostali bonus 7,5 milionu, pak už ano. Hráčům bychom vyplatili i extra prémie, ale to se bohužel nestane,“ mrzí Kmoníčka.

Hlavní tak je pořád sportovní úspěch. Cítíte, jak si hráči považují, kam došli. „Myslím, že jsme klub zase posunuli o kus dál a může to být odrazový stupínek k dalším úspěchům. Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že se probojujeme až do finále, asi bych nevěřil. Je to dlouhá cesta,“ vykládal obránce Petr Zámorský. „Z těchto zápasů se musíme poučit a čerpat z nich i v extralize,“ spustil třeba i útočník Petr Koukal. A zklamaně dodal: „Z finále si můžeme vzít maximálně to, jak uhrát zápas, když vedete. Jenže z druhé strany...“

A z pohledu ekonomiky klubu? Velkou roli hraje, jaké soupeře dostanete už v základní skupině. Pokud létáte, peníze se točí. „My jsme ještě hodně šetřili, stejně jako každý rok, charterovým letem jsme se přesouvali jenom jednou, na poslední semifinále do Stockholmu, jinak jsme využívali běžné linky, snažili jsme se udržet náklady dole. V tuhle chvíli to bude zřejmě černá nula, jak se již veřejně vyjádřil náš prezident,“ odkazuje Kmoníček na slova bosse Miroslava Schöna, který vedení Ligy mistrů několikrát kritizoval. Kvůli jeho slavné staré větě, že soutěž parazituje na klubech, nastalo v centrále soutěže velké haló.

Vizí, kam se má Champions Hockey League ubírat, bylo víc. Jedna, o které třeba dříve mluvil Petr Bříza, bývalý šéf Sparty, zněla, že postupně mohou kluby z evropské soutěže hrát svoji vlastní ligu, ty opravdu velké ze silných trhů. Berte to jako představu s datací kolem roku 2030, postupně dát dohromady vlastní projekt, podobný formát jako KHL. Nebo dalším plánem může být kluby z Ruska postupně zapojit.

Druhá věc je, že KHL a Liga mistrů vlastně pracují na stejném trhu. Není to tak dlouho, kdy z východu zněly plány o klubech ve Francii, Itálii, Německu, Anglii. V Česku a na Slovensku už byly, dopadlo to špatně. Drží se v Číně, Kazachstánu, Bělorusku, Lotyšsku a ve Finsku.

Zpátky do přítomnosti. Že byste si Ligou mistrů otevřeli jiné obchodní trhy? To pořád není úplně aktuální. „Hradec zná v hokejové Evropě teď asi už každý, to je první a hlavní dopad. Ale nepřijde mi reálné, že by z toho plynuly nějaké peníze navíc. Důležitá věc totiž je, že své partnery v Evropě nemáte moc šanci propagovat. V rámci Ligy mistrů máte jen dvě reklamní místa. Jedno dostal hokejový svaz a druhé město Hradec Králové, kteří nám také přispěli, takže nikdo, kdo by svoji značku potřeboval výrazně zviditelnit pro obchod v rámci Evropy,“ vysvětluje Kmoníček. Všechno se vrací spíš k prestiži. Hradec může klidně v budoucnu dostat další pozvánku na Spengler Cup, kde stojí o úspěšné. To může být opravdu hlavní dopad.

Ale že by klub na finále úplně zbohatl, to nehrozí. A nepřijde to ani v příští sezoně. Hlavní vzkaz je, že když uspějete a nenarazíte v play off na Frölundu, neproděláte. „Všechno souvisí s penězi. Prize money se postupně zvyšují, ale pořád to není úplně podle představ klubů. Kdyby bylo a Liga mistrů se opravdu stala výdělečným podnikem, kluby by měly větší motivaci i snahu soutěž propagovat. Tím by šla, podle mě, i návštěvnost po Evropě nahoru,“ myslí si Kmoníček. „Jsou to ale spojené nádoby. Těžko budete investovat do větší propagace, utápět tady ještě další svoje peníze, když jste už při základní části v mínusu. Jde to proti sobě. Celkově jsme rádi, že jsme letos došli tak daleko a mohli propagovat náš klub, naše město, region a celý český hokej,“ dodává generální manažer Mountfieldu HK.