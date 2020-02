Nigerijský útočník Peter Olayinka přestoupil do Slavie • Slavia.cz

Peter Olayinka po gólu do sítě Dukly, jeho bývalého týmu • Michal Beránek / Sport

Slávistický útočník Peter Olayinka slaví spolu s Miroslavem Stochem trefu do sítě Mladé Boleslavi • Pavel Mazáč / Sport

Peter Olayinka se raduje ze své trefy do sítě Interu Milán v prvním zápase základních skupin Ligy mistrů • Pavel Mazac / Sport

Peter Olayinka by posledním slávistou, který se dotkl míče před druhým gólem • Martin Sekanina/Sport

Lukáš Masopust nahrává Peteru Olayinkovi do šance • Barbora Reichová (Sport)

Ondřej Kůdela ze Slavie oslavuje vstřelený gól do sítě Teplic s Peterem Olayinkou • Michal Beranek / Sport

Fotbalisté Slavie oslavují vstřelený gól do sítě Teplic • Michal Beranek / Sport

Peter Olayinka se trefil do mladoboleslavské sítě • Pavel Mazáč (Sport)

Krátce po první trefě Slavie se do další velké šance dostal Peter Olayinka, který však nedokázal míč stlačit mezi tři tyče • Pavel Mazáč (Sport)

Co je to za rozkošnou holčičku? Záložník fotbalové Slavie Peter Olayinka (24) rozzářil Eden novým účesem, díky dredatým culíkům vypadal jako malá školačka.

Jenže do lavic by se nigérijský rychlík měl opravdu vrátit, hlavně aby si nastudoval proměňování šancí. Jinak by zase nespálil stoprocentní tutovku jako v první půli, kdy zcela sám před brankářem vypálil mimo.

A když už míč po změně stran opravdu dostal do sítě, sebralo mu radost video, které odhalilo milimetrový ofsajd spoluhráče Provoda. Olayinka tak na trefu čeká už od začátku října!