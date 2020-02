Zázrak v NHL! Stařík rolbař nahradil Mrázka a má rekord. Svět se klaní  | iSport.cz

Petr Mrázek také nedohrál a odstoupil ve 32. minutě, poté co vystartoval do pravého kruhu za nahozeným kotoučem a ve velké rychlosti se srazil s Cliffordem. • profimedia.cz

Panečku, to zase byla noc! Pod cenným vítězstvím Caroliny na ledě Toronta (6:3) se skví podpis tří brankářů. Zamýšlené jedničky Jamese Reimera, po jeho zranění naskočivšího Petra Mrázka, a také Davida Ayrese. Kdo to probůh je? 42letý záložní gólman, který v civilním povolání pracuje jako rolbař pro farmu Toronta! Ayres musel nasadit masku v polovině duelu, když Mrázka sejmul Kyle Clifford a v životní zkoušce obstál na výbornou. V NHL aktuálně není většího hrdiny!

Ve Scotiabank Areně v Torontu to bylo divoké utkání. Z pohledu brankářů Hurricanes určitě. Mrázek, který chytal o den dříve doma proti Rangers (2:5), začal na střídačce, ale už v čase 6:10 nahradil Jamese Reimera. Kanaďan stihl předvést jediný zákrok, zranění ze 4. minuty, kdy na něj spadl po natlačení od Zacha Hymana spoluhráč Jaccob Slavin, se mu nepodařilo rozdýchat.

Krátce za polovinou střetnutí pak Mrázek (odchytal 25:09 minuty, inkasoval jeden gól z 15 střel a úspěšnost zásahů měl 93,33 procenta) vystartoval do pravého kruhu za nahozeným kotoučem a ve velké rychlosti se srazil s Cliffordem. Oba se k puku dostali ve stejný okamžik. Mrázkovi při střetu odletěla maska a zůstal chvíli ležet na ledě, než zamířil po svých do kabiny.

VIDEO: Podívejte se na děsivý střet Petra Mrázka s Kylem Cliffordem

Mrazek goes to play the puck at the top of the circle. Bold strategy cotton, let’s see if it pays off for him pic.twitter.com/8mzOi4ZQSk — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) February 23, 2020

Co teď? Po úpravě ligových pravidel z léta 2017 musí mít domácí celek na každém zápase k dispozici záložního gólmana, který v případě potřeby může nastoupit za oba týmy. Možná vzpomínáte na předloňský březen a utkání Chicaga s Winnipegem. Po zranění Antona Forsberga a křečích Collina Delliy dostal šanci 36letý Scott Fraser. Účetní, jenž strážil branku v soutěžním zápase naposledy v roce 2005 v univerzitní lize NCAA, při premiéře odchytal čtrnáct minut, zastavil všech sedm střeleckých pokusů Jets a byl po výhře 6:2 zvolen první hvězdou zápasu.

Teď ale nešel do branky účetní, nýbrž rolbař, který se svou mašinou krášlí led v tréninkové hale Mattamy Athletic Centre a s Maple Leafs občas v případě potřeby chodí na tréninky. "Může to být jednou za život, obrovská šance, tak jsem ji chtěl využít," řekl Ayres, který soutěžní utkání naposledy chytal před pěti lety. S organizací Caroliny si ale zakoketoval už před pár týdny, když v duelu farmářských týmů v AHL proti Marlies seděl v dresu Charlotte Checkers na střídačce.

Jak si ale vedl na ledě znamenajícím svět? Carolina brzy po jeho nástupu zvýšila na 4:1, ale dvaačtyřicetiletý debutant inkasoval ve zbytku druhé třetiny dvakrát ze tří střel. Hurricanes kontrovali dvěma zásahy v úvodu závěrečné části, ve 44. minutě zpečetil výhru z dorážky Martin Nečas, třetí hvězda zápasu. Hlavním hrdinou byl vyhlášen Ayres, který chytil ve třetí třetině všech sedm střel!

David Ayres a jeho vítězné kolečko, které musel absolvovat coby hlavní hvězda utkání. • Foto profimedia.cz

"Je to bůh, bylo to až neskutečné! Vím z vlastní zkušenosti, jak těžké je coby brankář NHL naskakovat po zranění. Máte pocit, jako byste nikdy nechytali. Ale co předvedl David? Vždyť pět let nechytal zápas, geniální… Počínal si suverénně, pro mě je to legenda," smekl Reimer.

"Udělím mu čestné občanství státu Severní Karolíny, úžasné," napsal na svůj Twitter guvernér Roy Cooper, velký to fanoušek Hurricanes.

I’m ready to make emergency goaltender and zamboni driver David Ayres an honorary North Carolina citizen after courageous @Canes win. Amazing. — Roy Cooper (@RoyCooperNC) February 23, 2020

A k aplausu se přidalo i skoro dvacet tisíc diváků v Torontu, kteří Ayresovi aplaudovali vestoje. Tohle byla noc, na kterou se nezapomíná. Canes okamžitě na svém twitterovém účtu dali do prodeje trička s číslem 90 a jmenovkou Ayres, v kabině ho pak za jeho výkon spoluhráči osprchovali šampaňským.

"Co mám říct? Byl to nejlepší den v životě, v této areně jsem byl častokrát, ale na tribuně nebyli žádní fanoušci. Teď jsem dostal celou halu do varu, to je prostě nepopsatelné," rozplýval se Ayres.

A memory we'll all have forever pic.twitter.com/LUxqs8o3Wr — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020

Nejhorší zápas, nechápe Toronto

"Myslel jsem, že budu nervózní, kdyby se něco stalo a já musel do branky. A taky že ano. Celou druhou třetinu jsem byl nervózní jako blázen," rozprávěl Ayres, který za svá záda pustil obě první střely. "O přestávce jsem ale klukům v kabině řekl, že se z toho dostanu, že budu připraven. Snažil jsem se zhluboka dýchat a zrelaxovat, doufal jsem, že něco chytím. Přeci jen proti klukům z Maple Leafs už jsem na tréninku párkrát chytal," popsal své pocity Ayres, který se stal nejstarším gólmanem v historii NHL, který svůj debut dovedl do vítězného konce.

David Ayres (42 years, 194 days) became the oldest goaltender in NHL history to win his regular-season debut. The previous mark was held by Hugh Lehman (41 years 21 days w/ CHI). #NHLStats pic.twitter.com/ttg0E45xdX — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 23, 2020

Do sobotní noci držel primát Hugh Lehman z Chicaga Blackhawks, který v listopadu 1926 vychytal výhru ve věku 41 let a 21 dnů.

"O druhé přestávce jsem mu řekl jen: Snaž se zastavit ten puk, kámo!" smál se na tiskové kouč Hurricanes Rod Brind'Amour. "Slíbil jsem mu, že v poslední periodě nebudeme jen nečinně přihlížet, že se za něj budeme rvát. A že musí udělat alespoň dva zákroky, abychom měli šanci utkání vyhrát. Miluju způsob, jakým ho moji kluci přijali, o přestávce ho rozveselili, věděl, že je naší součástí! Bojoval za nás a my za něj, je to krásná vzpomínka, na kterou nikdy nezapomenu,“ dodal Brind'Amour.

Hurricanes legend Dave Ayres



Shop now » https://t.co/zkX2QD10sk pic.twitter.com/Ziu2rKPTw4 — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020

Na opačném konci střídačky zavládlo po třetí porážce z posledních čtyř utkání velké rozčarování. "Řekl jsem v kabině, že pokud nezměníme styl, kterým se prezentujeme, nemusí mít soupeř vůbec žádného gólmana. Klidně ať hraje s prázdnou brankou, protože my stejně vůbec nestřílíme, netvoříme si žádné šance. Na ledě se nic neděje, proto prohráváme," lamentoval hlavní kouč Toronta Sheldon Keefe, jehož parta aktuálně vypadla ve Východní konferenci z pozic zajišťujících play off.

Maple Leafs jsou devátí, na sedmou Carolinu a osmý Columbus ztrácí dva body.

"Abych byl upřímný, nic takového jsem ještě neviděl, byl to náš suverénně nejhorší výkon v ročníku. V zakončení jsme byli ubozí," přisadila si hvězda Maple Leafs John Tavares.

VIDEO: Podívejte se na sestřih Ayresových zákroků