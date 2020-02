Fury demoloval a je novým králem! Wilderův tým vhodil do ringu ručník | iSport.cz

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

Není o čem pochybovat. Jasným vítězem odvety Deontay Wilder vs. Tyson Fury 2 a novým majitelem pásu WBC se stal britský ranař. Fury v celém zápase dominoval, zatímco Wilder působil, jako by nebyl ve své kůži, navíc mu několik kol tekla z levého ucha krev. To bylo nejspíš i důvodem, proč Američanův tým vhodil v sedmém dějství do ringu bílý ručník, a tím střet ukončil.

Nekompromisně! Odvetná bitva velikých jmen těžké váhy má jasného vítěze. Britský divoch Tyson Fury během sedmi kol deklasoval amerického knokautéra Deontaye Wildera, jehož tým vhodil v sedmém kole do ringu ručník. Fury se tak stal díky technickému KO novým majitelem titulu WBC.

Tyson Fury 🇬🇧 stops Deontay Wilder and becomes the best Heavyweight in the world 🌎 🥊 #WilderFury2 pic.twitter.com/qH5SSeOe72 — shezi_media (@Shezi49814476) February 23, 2020

„Všechna čest Deontayi Wilderovi, ukázal srdce šampiona. Vrátí se a opět se šampionem stane,“ řekl uznale vítěz po zápase. „Král se vrátil zpět na trůn!“ dodal.

Wilder nejprve nechápal, proč byl souboj ukončen, ale po rozmluvě s trenérem přikyvoval.

„Takové věci se stávají. Můj tým hodil do ringu ručník, přál bych si, aby mě nechali padnout na štítě,“ okomentoval bývalý šampion. „Nechci se na nic vymlouvat, vrátím se silnější. Tohle je box, nejlepší musí zápasit s nejlepšími.“

Pravdou je, že 44. zápas v profiringu Wilderovi vůbec nevyšel, Fury měl od začátku jasně navrch a připsal si 30. vítězství v profesionální kariéře.

Britský boxer Tyson Fury porazil v Las Vegas Američana Deontaye Wildera a připravil ho o pás mistra světa těžké váhy organizace WBC.







22 zobrazit galerii

Oba vstupovali do areny v převlecích králů. Brit dorazil k ringu na téměř alegorickém vozíku, který měl znázorňovat královský trůn nesený čtyřmi kráskami. Fury seděl na vrcholu s korunou na hlavě. To Deontay Wilder přišel po svých v převleku černého krále s maskou, na níž červeně svítily oči.

Ač se první kolo neslo tradičně ve stylu oťukávání, už v něm byl aktivnější vyzyvatel. Od dalších kol udával Fury tempo boje víc a víc. Na Wildera permanentně nepříjemně tlačil a bylo znát, že je to dobře zvolená taktika.

Obhájce titulu se dostal ve třetím kole do krize, dokonce padl na zem a byl počítán. Američan se na podlaze ringu ocitnul celkem čtyřikrát. Počítán byl ale jen dvakrát, ostatní pády vyhodnotil rozhodčí jako zakopnutí.

Od třetího kola navíc tekla Wilderovi z levého ucha krev. To bylo vždy znát v průběhu pauz, kdy mu tým ucho utíral ručníkem. Možná právě toto zranění mělo za následek, že Bronzový bomber v zápase skoro nic nepředvedl, pouze odolával útokům britského hromotluka.

Fury se stal jednoznačným vítězem duelu velikánů a mohl by se nyní pokusit sjednotit všechny pásy soubojem s krajanem Anthonym Joshuou. Ještě předtím ale nejspíš dojde na zápas Fury vs. Wilder 3, protože druhá odveta byla zanesena do předzápasové smlouvy.