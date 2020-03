Pastrňák je zachycený, jak dělá na druhé straně posilovny shyby. Ale i v tomto případě se závažím, tentokrát desetikilovým. To měl připevněné k pasu. • Michal Beránek (Sport)

Aby fotografie byly pestřejší, bere si tričko s logem Bostonu. Hrdého klubu, s nímž je smluvně svázaný ještě na další čtyři roky. Ale kdo ví, třeba to bude manželství na celou kariéru. • Michal Beránek (Sport)

David Pastrňák si připsal další bod, k výhře to však nestačilo • Reuters

Víte, kdo povede při lednovém All Star Game výběr Atlantické divize jako kapitán? Podržte se, bude to David Pastrňák. • profimedia.cz

To je lásky! David Pastrňák se s chlupáčem hned pomazlil. • Foto Instagram

Decentní schodiště do patra • ABL

To se pořád někdo diví, že to českému útočníkovi v zámořské NHL pálí ostrými. A ono to má přitom úplně jednoduchý důvod. Fenomén »Pasta« trénuje střelbu i ve svém království! Nikoliv však s holí, ale s dvěma puškami zapojenými v hrací bedně!

Hvězdička Bostonu má totiž v obřím obýváku, který zřejmě patří k pokojům pro hosty, retro videoautomat na lov jelenů! Režisér a bavič Kohák, jenž přifrčel kámoše podpořit na souboj proti Plamenům, si u něj musel připadat jako v herně, kde se to v devadesátých letech podobnými stroji jen hemžilo.

V luxusním sídle ale narazil ještě na pár dalších skvostů. Tak třeba zdi obávaného ostrostřelce zdobí památeční fotky ze zářivých hokejových momentů. „První zápas proti Pittsburghu. Podívej se jak jsem mladej tady, ty krávo,“ utrousil David při ukázce jedné z nich, načež se pochlubil originálními dresy z lednového Utkání hvězd elitní zámořské soutěže.

Jó, tahle »prozkoumávačka« se zarostlému baviči zkrátka musela líbit! Tím spíš, že si ještě před ní dali lehce do trumpety na společné večeři v restauraci, kde si Pastrňák zahrál na velkého diskžokeje a nechal na plné pecky zahrát hitovky oblíbeného zpěváka Michala Davida.