Pastrňák a MS v hokeji 2020: Nedvědovi přislíbil účast. Je to signál | iSport.cz

V hlavě má jediný cíl, k němuž se upíná. Stanley Cup! V minulé sezoně skončil kousíček pod vrcholem. Kanonýr David Pastrňák to chce s Bruins dotáhnout co nejdál, ale v minulých dnech sdělil Petrovi Nedvědovi, generálnímu manažerovi reprezentace, pro české fanoušky skvělou zprávu. „Jsme spolu domluvení, že v případě vypadnutí by rád národní tým posílil,“ uvedl Nedvěd pro iSport.cz.

Ta šance je malá. Ale existuje. Pokud by Bruins ukončili svoji pouť v play off nenadále rychle, nejlepší český hráč v NHL by posílil reprezentaci na šampionátu ve Švýcarsku.

„Mluvili jsme spolu asi před dvěma dny. A řekl mi, že by přiletěl. Což je super zpráva,“ reaguje GM národního týmu, sám někdejší prvotřídní útočník. Nedvěd mluvil s Pastou telefonicky po All Star Game, v němž s céčkem na dresu zazářil.

23letý útočník naposledy hrál na šampionátu v roce 2018, kdy spolu s Davidem Krejčím okysličili mužstvo v Dánsku. Pro Švýcarsko se rýsuje podobná varianta. I když podle aktuální formy Bruins se zdá, že naděje to není moc velká. V play off by měli mašírovat daleko.

„Všichni Pastovi přejeme, aby to dotáhl ke Stanley Cupu. Ale už jenom příslib, že by chtěl reprezentovat, je skvělý. Je to i velký signál pro ostatní hráče, kteří zatím třeba váhají. Když vidí, že i takové eso jako David má zájem přiletět. Z toho máme obrovskou radost,“ reaguje Nedvěd, který je s hráči z NHL v pravidelném kontaktu.

S Pastrňákem se bavili po telefonu. Měli se setkat osobně, ale nakonec to kvůli narvanému programu českého útočníka neklaplo. „Ale podle hlasu bylo cítit, že je spokojený. To by bylo divný, kdyby nebyl,“ usmívá se Nedvěd.

Pastrnák prožívá sezonu jako hrom. Je v čele tabulky střelců (37gólů), celkově v 51 utkáních pobral 70 bodů (37 + 33). „Je radost se na něj dívat. Hraje úžasně. Je extrémně pozitivně naladěný. Pochopitelně věří, že se v play off dostanou co nejdál. Ale pokud by to náhodou nevyšlo a byl by zdravý, rád by si na mistrovství zahrál. I když je jasné, že ta šance až tak velká není, protože Boston je hodně silný,“ dodává Nedvěd.

GM reprezentace věří, že český bombarďák získá Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce. „Ale bude to ještě boj. Každopádně mu to moc přeju,“ tvrdí někdejší útočník, který v NHL odehrál téměř tisíc zápasů. Pastrňák bude muset odolat dalším hvězdám, o dva zásahy za ním jsou Auston Matthews, o tři Alexander Ovečkin…

„Konkurence je velká, ale věřím mu. Má to dobře našlápnuté,“ věří Nedvěd. Podle něj je reálné, že nastřílí padesát gólů a nasbírá sto bodů.

O Voráčkově přínosu se nemá cenu bavit

Sám Pastrňák se momentálně maximálně soustředí na Boston, myšlenkami na šampionát se nechce rozptylovat. Ale v minulosti prohlašoval: „Reprezentuju vždycky rád.“

Na začátku sezony na téma mistrovství pronesl: „Nechci předbíhat, uvidíme. Nejdůležitější stejně je, aby vydrželo zdraví.“

Nejvíce ho žene sen o nejslavnějším hokejovém grálu. Naposledy stál po sedmém finálovém zápase a sledoval, jak s ním tančí hráči St. Louis. Pocit, který už nechce nikdy zažít. „Takže teď přemýšlí skutečně jenom o tom, aby to s Bruins dotáhli co nejdál. Co bude potom, se uvidí,“ reaguje Aleš Volek, jeho dlouholetý agent.

Nedvěd se v nejbližší době chystá mluvit i s dalšími hráči. Hlavně s Jakubem Voráčkem, kapitánem na minulém mistrovství v Bratislavě. Dlouholetý útočník Flyers na něm zářil, vytvořil bodový rekord. GM národního týmu doufá, že i od něj uslyší pozitivní zprávu...

„O Vorasovi a jeho přínosu se ani nemá cenu bavit. Všichni jsme viděli, jaké služby odvedl v Bratislavě,“ chválí Nedvěd útočníka, jenž sice v této sezoně tolik neboduje, ale dlouhodobě patří k nejlepším českým hráčům v NHL. V reprezentaci vždycky byl příkladným lídrem.