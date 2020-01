Pastrňák poprvé s céčkem: Přikovalo mě k židli! Kouč ocenil jeho psa | iSport.cz

Před rokem v San Jose při své premiéře na All Star Game Pastrňák ovládl přesnost střelby, pět terčů v brance sestřelil v čase 11,09 sekund a předčil kanadského obránce Krise Letanga z Pittsburghu (12,69). V této disciplíně ho během páteční noci zastoupí krajan Tomáš Hertl, Pastrňáka čeká novinka Gatorade NHL Shooting Stars, neb pálení na terčíky z vyvýšené pozice.

Konkurovat mu budou Matthew Tkachuk, Patrick Kane, Tyler Seguin, Brady Tkachuk, David Perron, Ryan O'Reilly a Mitchell Marner.

"Vloni to byla jízda. Už jen potkat všechny ty hvězdy na jednom místě byla ohromná zábava. Byl jsem nadšený z toho, že se na dva dny mohu stát jejich spoluhráčem, a ne je jen nahánět na ledě. Užil jsem si to moc," nechal se v pátek slyšet havířovský odchovanec, kterého ze střídačky povede starý známý z Bostonu Bruce Cassidy.

.@pastrnak96 on his second #NHLAllStar experience: "Last year was a lot of fun meeting all these guys...really excited to be a teammate with them for a couple days." pic.twitter.com/u3OuhVObdj — Boston Bruins (@NHLBruins) January 24, 2020

Společně budou na hvězdném dostaveníčku jedinými zástupci Bruins, brankář Tuukka Rask se omluvil a nahradil ho Andrej Vasilevsky z Tampy.

"Je to obří čest reprezentovat zde v St. Louis naši organizaci. Je to podle mne zrcadlo, jak se kluci letos projevují, jak hrají a jak vysoko se v aktuální tabulce nacházíme. Moje nej vzpomínka na All Star Game? Rok 1993 a soutěž v tvrdosti střelby, kterou ovládl Ray Bourque," smál se Cassidy, jehož svěřenci jsou aktuálně druhým nejlepším klubem NHL (70 bodů) s jednobodovou ztrátou na lídra z Washingtonu.

"Zaslouží si to, odvádí pro klub úžasnou práci," smekl před Cassidym, pod nímž si vloni zahrál finále Stanley Cupu, Pastrňák. A v letošní sezoně se 37 zářezy stále nejlepší kanonýr v lize (Ovečkin a Matthews na něj ztrácí tři trefy) hovořil dál...

"Já s nikým nesoutěžím. Snažím se hrát hokej, hrát co nejlíp a pomáhat svému týmu vyhrávat. A o to, kolik budu mít na konci gólů nebo bodů, se zas tolik nestarám. Ale baví mě to, to nezastírám, těší mě sbírat body, koneckonců za to jsem placený a v tom je moje největší síla," řekl 23letý útočník, jehož kariérním maximem je 38 branek z loňské sezony.

David Pastrňák je kapitánem Atlantické divize • Foto Profimedia

"Mám opravdu skvělou sezonu, ale bez mých spoluhráčů by taková nebyla. Mám v útoku geniální parťáky, kteří mi dávají velkou školu, učím se od nich každý den. Určitě si oproti dřívějšku více věřím, jsem lepší hokejista, ale pořád můžu zlepšit asi milion věcí. Já, Marchand i Bergeron jsme každý úplně jiný, proto se nám tak daří, máme úžasnou chemii. Každý ctíme svou roli, Bergie je úžasný dozadu, Marchie provokuje a je možná nejrychlejší bruslař v lize, takové první tři kroky by chtěl mít každý hokejista. Vyhovíme si, naši hru rozebíráme skoro pořád," přiznal Pastrnák.

Pastrňák je zrozený pro Utkání hvězd

Na Víkendu hvězd povede Atlantickou divizi, která vloni vypadla v semifinále proti Metropolitní divizi 4:7 (Pastrňák 0+2), jako kapitán, kterého vybrali samotní fanoušci. To jen ilustruje, jaké oblibě se za mořem těší. Posledním českým kapitánem na Utkání hvězd byl v roce 2016 v Nashvillu útočník Jaromír Jágr, který při působení v dresu Floridy také šéfoval Atlantické divizi.

"Kapitánské céčko? Je sakra těžké, nikdo jsem ho neměl. Doslova mě přikovává k židli," smál se Pastrňák. Kromě Pasty vyjedou na led Enterprise Center coby kapitáni také Connor McDavid (Pacifická divize), Kris Letang (Metropolitní divize) a Nathan MacKinnon (Centrální divize).

"Jsem na něj zvědavý, ale myslím si, že to zvládne, je tu už podruhé. Utkání hvězd je šité na míru pro hráče, jako je Pasta. Je mladý, dynamický, plný energie, nesmírně soutěživý. Miluje to, je to showman, stejně jako McDavid a MacKinnon. Starší hráči raději stráví čas se svými rodinami, ale mladí dravci se zkusí předvést a budou to brát nesmírně prestižně, Pasta je přímo zrozený pro All Star Game," myslí si Cassidy, který do St. Louis vzal svoji rodinu.

"Moje děti se přátelili s potomky Shey Webera, taky si mohli pohrát s Pastovým psem, to byl pro ně velký zážitek, vždycky si ho přáli. Takže jeho psík byl dnes jediné téma našich konverzací," přiznal se smíchem Cassidy.

🎥 Coach's #NHLAllStar highlight so far: watching his kids play with @pastrnak96's dog: "That's the lead story around our house today." pic.twitter.com/t8RsNPXX1k — Boston Bruins (@NHLBruins) January 24, 2020

Hvězda Edmontonu a lídr kanadského bodování McDavid (76 bodů, Pastrňák má 70) a MacKinnon z Colorada (72 bodů) jsou Pastrňákovými největšími konkurenty v boji o Hart Trophy, která se uděluje nejužitečnějšímu hráči NHL. Dle oficiálních výsledků je český forvard zatím třetí.

Jak to dopadne? Nechme se překvapit a užijme si víkendové All Star Game.