Pistolník Kubalík má první hattrick v NHL, Pastrňák trefil výhru Bostonu | iSport.cz

Kubalík si před sezonou stanovil jako hlavní cíl probojovat se do základní sestavy Chicaga, ale postupně se dostal až do elitní formace a potvrzuje pověst kanonýra. Na ledě Tampy Bay nejdříve vyrovnal ve 46. minutě z dorážky vlastní střely, v přesilové hře poté zvýšil z pravého kruhu střelou bez přípravy na 4:2 a hattrick zkompletoval při hře bez brankáře.

