Koronavirus v Itálii zasáhl fotbal: I Vrba musel navléct roušku!

Výprava fotbalistů Ludogorzce Razgrad, kde trénuje český kouč Pavel Vrba, cestovala do Milána na odvetu Evropské ligy proti Interu v rouškách kvůli obavě z nákazy koronavirem • ludogorets.com

Pavel Vrba (56) přivezl svůj Ludogorec Razgrad do Itálie, »evropské říše koronaviru«, což s sebou neslo řadu dramatických opatření. Ještě předtím, než Inter porazil bulharské mistry 2:1 a postoupil do osmifinále Evropské ligy (v Bulharsku vyhrál první zápas 2:0), se naskytl unikátní pohled na českého trenéra s rouškou.

„Nevím, co k tomu říci, nejsem lékař ani specialista na viry. Ale při laickém pohledu na dění mám pocit, že to Italové berou mnohem méně vážně, než

jak se to řeší v Bulharsku,“ povídal Vrba pro kameru klubové televize.

Jinak mluvit do médií ani nemohl, UEFA zrušila i předzápasovou tiskovku,

což věčně nastartovanému trenérovi asi pramálo vadilo. Smutní byli

šéfové klubů, kterým bezpečnostní opatření stornovala oficiální večeři.

Všichni zkrátka raději strojově dodržovali bezpečnostní instrukce, ke kterým patřily především roušky a v některých chvílích i rukavice. Ani se není čemu divit, že okamžitě po zápasu před prázdným hledištěm, ačkoliv se dohrálo až před jedenáctou v noci, zamířil tým Ludogorce na letiště a zpět do Bulharska.