Koronavirus v Itálii. Je tu strach! hlásí fotbalista Matějů z Lombardie | iSport.cz

Zápas italské fotbalové ligy mezi AS Řím a U.S. Lecce. Fanoušci v obavě před nákazou koronavirem nosí roušky a respirátory. (23. 2. 2020) • Reuters

V Itálii řádí koronavirus . Lidé začínají mít strach. COVID-19 se v pěti regionech na severu země začal šířit ke konci minulého týdne. Dosud zemřelo sedm nakažených. Jedna žena přímo v Brescii. Ve městě, kde si fotbalem vydělává český obránce Aleš Matějů. „Dávám si bacha, ale zatím nejsem ve stadiu, že bych třeba nevycházel z bytu. To ne. Z druhé strany je jasné, že zítra to může být jinačí,“ připouští třiadvacetiletý fotbalista v rozhovoru pro iSport.cz. Právě z oblasti Lombardie, kde Brescia leží, je hlášeno nejvíce pacientů, celkem 167 potvrzených případů. O víkendu se v Serii A v důsledku šíření viru neodehrála čtyři utkání .

Jaká je v Brescii nálada? Pozorujete zárodky paniky?

„Už trochu ano. Ve městě určitě strach je. Byl jsem nakupovat, lidé si dělají zásoby... Obavy jsou cítit. Jinak se moc nemění. V klubu jedeme pořád dál, jen si více hlídáme hygienu a dodržujeme pár zásad, jak se koronaviru bránit. Strach je evidentní, ale pořád je to v normě.“

Na sociálních sítích se objevily fotografie poloprázdných regálů v obchodech. Je situace opravdu tak dramatická?

„Naposledy jsem byl nakupovat v neděli večer a už bylo znát, že v obchodě bylo mnohem více lidí, než je obvyklé. V regálech pár věcí chybělo. Očekávám, že tendence dělání si zásob bude čím dál častější. Záležet bude na vývoji, nicméně tady se situace během posledních čtyřiadvaceti hodin velmi změnila. Strach je větší. Jsou zavřené některé obchody, fitness i kina. Vše se činí z preventivních důvodů a čeká se, co bude. Lidé čekají na každou dobrou zprávu.“

Těch ale zatím moc nepřichází. V Itálii zemřelo v důsledku koronaviru sedm lidí, přičemž jedna z obětí je žena přímo z Brescie. Jak se vás to dotýká?

„Co jsem slyšel, tak zemřeli zatím pouze starší lidé, kteří byli nemocní. Konkrétně paní od nás z Brescie trpěla rakovinou. Koronavirus v Itálii je zatím fatální pro starší a nemocné. Je to samozřejmě strašně nepříjemné, ale co mám dělat? Dávám si pozor, vyhýbám se určitým místům, kde je pravděpodobnost potkat více lidí. Nechodím do velkých obchodních domů, vyhýbám se nemocnici. Dávám si bacha, ale zatím nejsem ve stadiu, že bych třeba nevycházel z bytu. To ne. Z druhé strany mi je jasné, že zítra to může být jinačí. V Brescii může onemocnět více lidí a bude to všechno mnohem horší.“

Je běžné, že potkáváte lidi s rouškami na tváři?

„Zatím moc ne. V neděli jsem byl na výletě ve Veroně, z devadesáti procent lidé roušky neměli. Předpokládám, že poměr se bude upravovat.“

Brescia je součástí Lombardie, které je jedním ze středisek nákazy. Uzavírají se menší města, padesát tisíc lidí trčí v karanténě. Přemýšlíte, co všechno se v dalších dnech může stát?

„Především v okolí Milána jsou některá menší městečka či vesnice uzavřená. Lidé nesmí ven ani dovnitř. Tam už je situace kritická. U nás v Brescii ani v nejbližším okolí nic takového dosud nenastalo, ale zase se dostáváme k tomu, že za pár desítek hodin může být situace opravdu jiná. V kabině to hodně řešíme, protože by bylo fatální, pokud by se virus dostal mezi nás.“

Doporučili vám v klubu, jakým způsobem se máte chovat?

„Ano. V neděli jsme měli mítink, kde nám říkali, jak předejít nákaze. Základní věcí je hygiena, vyloučit místa, kde by se mohlo sejít hodně lidí. Nechodit do restaurací, na návštěvy do nemocnic, vyhnout se nádraží. To jsou ale zcela běžné a základní věci, které by člověka napadly, bez toho aniž by mu to kdokoliv řekl.“

Máte v kabině někoho, kdo má příbuzné v uzavřených oblastech?

„Bohužel máme. V jedné z vesniček u Milána má rodinu Sandro Tonali, devatenáctiletý spoluhráč. Mohl by příbuzné navštívit, ale už by se zpátky nedostal. Je to smutné, tak mu držíme palce, ať to dobře dopadne. V té vesnici jsou uzavřené školy, u nás v Brescii platí to samé opatření. Kousek od jedné školy bydlím, v okolí je klid.“

Je v Brescii znát, že se v ulicích pohybuje méně lidí, než je běžné?

„Rozhodně. Lidé moc nevycházejí, je jich ve městě méně, ale není to nijak extrémní. Někteří stále jezdí na kolech. Doma mám českou televizi, v těchto dnech ji mám prakticky nepřetržitě zapnutou. Také rodina mě zásobuje čerstvými informacemi. Co si budeme povídat, rodiče to snáší hůř než já. Píšou mi, jak se chovat, co je správné udělat.“

Předpokládám, že máma vám umí dobře poradit...

(rozesměje se) „Přesně tak. Ať dodržuju základní hygienu, ať si s přítelkyní koupíme domů nějaké zásoby, jelikož může dojít na karanténu.“

Volejbalový tým Monzy, kde hraje česká hvězda Donovan Džavoronok, zrušil tréninky. V Brescii běží vše podle plánu?

„Zatím jo. Normálně jsme měli trénink, ale držíme se všech doporučených zásad. Uvidíme, co bude za tři dny. Třeba zruší tréninky, klidně i zápasy. Víkend se blíží. Zatím informace nemáme, všichni čekají na další vývoj, podle toho se vše rozsekne.“

Čtvrteční odvetný zápas Evropské ligy mezi Interem Milán a Razgradem se odehraje bez diváků. Diskutuje se o takové možnosti v Serii A?

„Určitě, je to jedna z variant. Eliminovala by se rizika.“

Máte vůbec myšlenky na fotbal? V Serii A je Brescia v neutěšené situaci, sedm bodů pod čarou ponoru...

„Atmosféra není nejlepší, jsme na sestupových příčkách a nevypadá to s námi úplně dobře. Ale musíme bojovat a udělat všechno proto, abychom se ještě vyhrabali nahoru. Zápasů je pořád celkem dost. Momentálně je to špatný, ale nedá se nic dělat. Musíme začít sbírat body, vstupujeme do série, kdy nemáme tak těžké soupeře. Proto jsou body absolutní nutností.“