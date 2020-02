Vrbova parta v rouškách. Zachraňte děti z Itálie!? Hrozila i karanténa | iSport.cz

Obavy z šíření koronaviru, který se po Evropě šíří ze severní část Itálie, mají dopad i na fotbalové dění. Čtvrteční odveta vyřazovací fáze Evropské ligy mezi Interem a Ludogorcem Razgrad se odehraje bez přítomnosti diváků. Hráči bulharského šampiona cestovali do Milána v rouškách, ve výpravě nechyběl ani český trenérský štáb pod velením Pavla Vrby. Dokonce hrozilo, že by mužstvo po návratu do Bulharska skončilo v karanténě.

Ludogorec musí v Miláně dohnat dvougólovou ztrátu, v odvetě proti italskému favoritovi je v těžké nevýhodě. Jenže musí řešit i mnohem nepříjemnější starosti. Mužstvo odcestovalo z Bulharska v době, kdy se ze severní části Itálie začíná šířit nebezpečný koronavirus.

Trenér Pavel Vrba dal podle informací z Bulharska svým hráčům vybrat, zda vůbec do Milána odletět. Trasu na odvetu vyřazovací fáze Evropské ligy provázela přísná opatření - hráči se na letišti objevili v rouškách, na zápas ani nesměli cestovat žádní novináři, Ludogorec sebou veze pouze oficiálního fotografa.

Obavy z nákazy rychle se šířícího viru, jenž začal v Číně, jsou v Itálii ohromné. Také proto UEFA rozhodla, že zápas se na San Siru odehraje za zavřenými dveřmi, na stadionu budou pouze kameramani a fotografové.

Výprava fotbalistů Ludogorzce Razgrad, kde trénuje český kouč Pavel Vrba, cestovala do Milána na odvetu Evropské ligy proti Interu v rouškách kvůli obavě z nákazy koronavirem







Ludogorec čelil ještě jedné hrozbě. V Lombardii bylo na školním výletě 22 bulharských dětí, které je kvůli koronavirusu nutné co nejdřív dostat zpět do Bulharska. Jednou z možností bylo i to, že by zpět do země letěli společně s výpravou fotbalistů.

To by pro bulharského šampiona znamenalo, že by hráči museli zůstat 14 dnů v karanténě, tedy bez společného tréninku i zápasů. Tahle varianta nakonec padla, bulharská vláda vzniklou situaci vyřešila jinak - pro ohrožené děti vyslala speciální letadlo.

Ludogorec má i tak sebou pro všechny případy sebou doktora z Vojenské nemocnice ze Sofie, po návratu se celá výprava podrobí důkladným testům.

