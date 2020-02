Slavia, Liverpool i Vrbův Razgrad. Devět týmů hraje o titul bez prohry | iSport.cz

A je to tu. V pátek se zápasem České Budějovice – Mladá Boleslav v Česku opět naplno rozběhne kolotoč s názvem FORTUNA:LIGA. Jednou z hlavních otázek jarní části je, zda Slavia zúročí svůj šestnáctibodový náskok na druhou Plzeň a obhájí mistrovský titul? Červenobílí mohou navíc stále pomýšlet na to, že trofej získají bez jediné ligové porážky. V Evropě je takových mužstev dohromady už jen devět. Kdo usiluje o napodobení například Arsenalu ze sezony 2003/2004, ale abychom nechodili za hranice, tak třeba i Sparty z ročníku 2009/2010?

V první řadě klíčový středopolař Tomáš Souček, který zamířil na hostování s následnou opcí do West Hamu. Ale také například jeden z lídrů kabiny Milan Škoda i zkušený Josef Hušbauer, který patřil k nejproduktivnějším hráčům Slavie v ligových duelech. Nahradit by je měli ať už Petar Musa či Oscar Dorley, kouč Jindřich Trpišovský ale rovněž věří v Stanislava Tecla.

Mnozí se shodují, že o titulu je již rozhodnuto, podaří se ho ale „sešívaným“ získat bez prohry, jako se to povedlo naposledy Spartě v sezoně 2009/2010? V patnácti zbývajících duelech (i s nadstavbou) to bude náročné. Nejen, že na celek z Edenu budou mít všichni spadeno, ale zároveň Slavii v zimě opustili tři nejlepší podzimní střelci.

Liverpool

Netřeba slov. Tenhle tým prostě šlape. Vše mu vychází a v jedné z nejlepších lig světa, anglické Premier League, dominuje. V 25 odehraných kolech klopýtl jen jednou, remizoval na Old Trafford s Manchesterem United (1:1). Reds vedení energickým koučem Jürgenem Kloppem již překonali řadu rekordů a několik dalších ještě mohou vylepšit. Zdá se, jako by tenhle tým nemělo nic ohrozit.

Hlavními aspiranty, kteří by mohli rozjetou mašinu v cestě za titulem bez prohry zastavit, by měli být hráči Manchesteru City. S nimi se na Etihad Stadium utká Liverpool 4. dubna. Porazí Citizens červenou partu, podaří se to někomu jinému, nebo se rodí nástupci arsenalských The Invincibles ze sezony 2003/2004.