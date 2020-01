Vrba má první útočnou posilu. Razgrad podepsal Brazilce z bundesligy! | iSport.cz

Pavel Vrba po svém nástupu prohlásil, že by v zimní pauze chtěl dva hráče - jednoho do ofenzivy, druhého do defenzivy. Na stopera klub neúspěšně lákal plzeňského kapitána Jakuba Brabce, směrem dopředu se ale zadařilo - Ludogorec představil Cauly Oliveiru Souzu, mladé a nadané ofenzivní křídlo.

„Nemůžu se dočkat, až potkám své nové spoluhráče a trenéry,“ prohlásil Cauly po podpisu smlouvy. K týmu se připojil na soustředění v tureckém Beleku, pod vedením Pavla Vrby a jeho českých spolupracovníků už ve čtvrtek stihl odpolední trénink.

„Přicházím do vítězného klubu, který je známý po celé Evropě. Doufám, že budu rozdílovým hráčem a pomůžu ještě k větším úspěchům. V mé kariéře jde o krok dopředu, hrát evropské poháry byl můj sen,“ dodal 24letý křídelník.

Ludogorec si od nové akvizice hodně slibuje. „Přichází jeden z nejlepších záložníků bundesligy,“ napsal klub na svém webu. V tak vzletném hodnocení ale samozřejmě trochu přehání.

Paderborn, odkud šikovný Brazilec s německým pasem přestoupil, je posledním týmem německé ligy. Cauly odehrál na podzim 15 zápasů, 13 z nich v bundeslize. Trefil se proti Wolfsburgu (1:1) a Schalke (1:5). Od konce října ale neodehrál v jednom zápase víc než poločas. Dvě předchozí sezony strávil v druhé lize, kde nastupoval za Duisburg. Pokaždé vstřelil šest branek, což ho vyšvihlo k angažmá v elitní soutěži.

Cauly věří, že Ludogorec potrápí i Inter Milán, se kterým se utká v prvním kole vyřazovací fáze Evropské ligy. „Těší mě, že nastoupím proti takovému týmu. Nebojím se toho. Hrál jsem proti Bayernu nebo Borussii, ty jsou na podobné úrovni. Vím, co od takových zápasů čekat. Ludogorec určitě má šanci,“ pověděl sebevědomě.

Vrba své svěřence cepuje na soustředění v Turecku. V sobotu 18. ledna hraje první přípravu proti polské Wisla Plock. V luxusním komplexu bulharský lídr trénuje až do 8. února. V sobotu 15. února zahájí jarní část ligové soutěže proti Botevu Vraca, 20. února je na programu první duel play off Evropské ligy doma proti Interu.