Drobný se opřel do lidí v Dynamu: Hází nám klacky pod nohy

Po dlouhých osmnácti letech se vrátil zpět do fotbalového prostředí v Čechách. Gólman Jaroslav Drobný je jedním z pilířů Českých Budějovic a také on stojí za jejich vzletem do první šestky tabulky. Ačkoliv to mezi hráči v kabině šlape a táhnou za jeden provaz, čtyřicetiletý brankář v pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport prozradil, že jsou i věci, které mu v klubu z jižních Čech hodně vadí.

Dvanáct zápasů, třinácté místo a na kontě jen jedenáct bodů. Taková byla bilance Českých Budějovic předtím, než se do jejich branky ve 13. kole FORTUNA:LIGY poprvé postavil zkušený Jaroslav Drobný.

Od té doby je Dynamo štikou ligy. V dalších jedenácti kolech s Drobným v brance, který vychytal pět čistých kont, poznalo jen dvakrát hořkost porážky, jednou remizovalo a připsalo si osm vítězství. To ho katapultovalo do první šestky.

Klíč k úspěchu celku z jižních Čech? Dobrá parta v kabině, ale i zkušenosti právě Drobného či bývalého stopera české reprezentace Tomáše Sivoka. Zapomenout nejde ani na kouče Davida Horejše.

Ačkoliv se Dynamu nadmíru daří a jakožto nováček je příjemným oživením soutěže, ne se vším je brankářská jednička Drobný v klubu spokojen. „Jsou věci, které mi hodně vadí. Například jak někteří lidé v klubu pracují, jak se chovají,“ uvedl Drobný v pořadu TIKI TAKA na O2 TV Sport.

Svou myšlenku čtyřicetiletý gólman, který prošel mnoha zahraničními kluby, rozvedl. „Jak jsme říkali, že kabina táhne za jeden provaz, tak o celém klubu to bohužel říct nemůžu. Myslím si, že si házíme klacky pod nohy, což mi přijde nefér,“ mrzí ho.

„Nechci kritizovat někoho, kdo se nemůže bránit, nebudu jmenovat, ty lidi to slyší. Sivi (Tomáš Sivok) mi to potvrdí, že nám hází klacky pod nohy. Když začnu absolutní banalitou, když jdu na trénink a chci si nechat pokropit hřiště, tak je to hroznej problém. Chci den před zápasem, když hrajeme za umělého osvětlení, aby mi svítili tak, jak to bude během utkání – nesvítí – je to hroznej problém!“ uvedl Drobný příklady věcí, které mu vadí.

To ale nebylo vše. „Když se prohraje, i když se vyhrává, tak máme zjištěné, nebo jak jsou Budějovice malé, tak se to k nám donese, že lidé za našimi zády říkají, že příští zápas prohrajeme, přitom pro klub pracují. To mi nejde do hlavy. I lidé ve vedení klubu, to je můj názor, nám nepřejí a jsou rádi, když prohrajeme - to na nich vidíš. Pak se doslýcháme, jak nás pomlouvají za zády, že jsme s trenérem tři králové. Místo aby byli všichni na jedné lodi, nevím, jestli je to závist,“ nechápe gólman.