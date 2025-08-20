Diamantová liga v dešti. Silný liják předčasně ukončil závod Švábíkové: Příliš nebezpečné
Uprostřed horkého léta padly na atletický Stade Olympique de la Pontaise v Lausanne provazy deště, které ovládly zdejší legendární mítink Diamantové ligy. Závod tyčkařek, v němž startovala i Amálie Švábíková, byl předčasně ukončen.
Všechno bylo připraveno pro vážný pokus na světový rekord. Olympijský vítěz Emmanuel Wanyonyi z Keni se vrátil na dráhu, kde před rokem zůstal o pouhé dvě desetiny za historickým časem Davida Rudishy 1:40,91. U dráhy blikalo zelené vodící světélko a zajíc Guy Learmonth dokonce na čtvrtce splnil svůj úkol. Nebe však stálo při Rudishovi, v chladu a průtrži mračen rekord odolal.
Očekávaný hlavní závod programu přinesl dokonce Wanyonyimu porážku, vyhrál Američan Josh Hoey v čase 1:42,82.
V Lausanne nic nešlo podle plánu. Kruté podmínky nejvíc ovlivnily soutěž tyčkařek. Amálie Švábíková stihla na druhý pokus překonat 435 centimetrů, než byl závod předčasně ukončen.
„V dešti to bylo velmi obtížné a na konci soutěže jsme musely zastavit, protože to bylo příliš nebezpečné. Je to škoda, ale počasí nezměníte,“ hodnotila Švýcarka Angelica Moserová.
V ohrožení byly i další disciplíny, ale uskutečnily se i všechny překážkové běhy. Vít Müller doběhl na 400 metrů překážek v čase 50,42 sekundy osmý. Američan Cordell Tinch na krátkých překážkách startoval ještě před začátkem největšího deště a vyhrál ve skvělém čase 12,98.
Britská půlkařka Keely Hodgkinsonová pokračovala v sérii kvalitních výkonů a vyhrála za 1:55,69, překonala rekord mítinku Marie de Lurdes Mutolaová z roku 2002.
V prudkém dešti se blýsknul jamajský sprinter Oblique Seville, který vyhrál nabitý běh na sto metrů v čase 9,87.